"Dice que me conoce hace un año, pero es falso": Donnie Yaipén desmiente a joven de 'ampay'

Donnie Yaipén, exintegrante de la reconocida orquesta Hermanos Yaipén, se pronunció sobre las imágenes que fueron emitidas por el programa Magaly TV, la firme, en las que aparece saliendo de un hotel con una joven que no es su esposa. En una entrevista para el programa En Escena de RPP, el cantante dio su descargo.

Si bien las imágenes causaron revuelo, el artista aseguró que estaba separado de su esposa, Stefani Quijano, desde hace aproximadamente un mes. Sin embargo, según dijo, ambos decidieron mantener esta situación en privado.

"A veces los problemas maritales se solucionan entre cuatro paredes y tratamos de no involucrar a nadie, ni siquiera a mis hijas", expresó.

En este proceso, Donnie dijo que su intención era recuperar a su familia y estar enfocado en su trabajo; sin embargo, admitió que cometió un error por "distraerse con ciertas cosas".

"En este proceso de tener más contacto con mi familia, debí seguir encaminado en lo mío y en mi trabajo", precisó.

Donnie Yaipén desmiente versión de joven mujer

A pesar del impacto mediático, Donnie Yaipén aseguró que su esposa, Stefani Quijano, no le dio la espalda y mantiene la esperanza de reconstruir su relación.

Sobre la joven con la que fue captado, quien se identificó como Yanira Higginson, el cantante afirmó que la había conocido recientemente a través de las redes sociales y que no tenía claras sus intenciones.

Sin embargo, ella acudió al programa de Magaly Medina, donde aseguró que lo conoció el año pasado durante un evento publicitario sobre viajes.

"Yo me dedico a hotelería y turismo. Él se me acerca y me dice: '¿Tú eres la promotora del evento?' Le respondí: 'no, pero si se te ofrece algo te puedo decir'. Entonces me pidió mi número, pero yo le dije que no lo tenía permitido, pero que le podía dar mi Instagram. Así empezó todo", contó.

Al respecto, Donnie desmintió la versión de la joven, instándola a mostrar pruebas de sus declaraciones.

"Esta chica dice que me conoce desde hace más de un año, pero eso es totalmente falso. Si ella tiene como probarlo, que salga a decirlo. Ella me agregó al Instagram el viernes pasado, yo estaba en Huánuco trabajando, me empezó a hablar, pasaron unos días y cometí el error de estar con ella", aseguró.

Finalmente, Donnie agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y expresó su deseo de ser reconocido por su talento sobre el escenario y no por escándalos mediáticos.

