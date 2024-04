Christian Yaipén se quiebra al cantar con su hijo frente a miles de personas en el Estadio Nacional

El primer concierto que el Grupo 5 ofreció en el Estadio Nacional fue más allá de una celebración de música y baile por los 51 años de trayectoria; también resultó ser un viaje emotivo a través del legado familiar y el compromiso de continuar una tradición musical querida por muchos.

Canciones alegres y ritmos contagiosos llenaron el recinto, creando un ambiente festivo que atrajo a miles de seguidores.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando las pantallas del escenario proyectaron imágenes de Christian Yaipén en su infancia, demostrando sus habilidades vocales antes de unirse al Grupo 5.

Esto sirvió como preámbulo a un tributo al fundador de la orquesta, Elmer Yaipén Uypán, y su deseo de que el legado musical perdure en las generaciones futuras.

Joven promesa del Grupo 5

Christian Yaipén tomó el micrófono para presentar a la posible tercera generación de la agrupación, comenzando por el joven Elmer Rafael Yaipén, quien cautivó al público con una versión en balada del tema Me enamoré de ti, ¿y qué?

Acompañado por su tío Christian en los teclados, el hijo de Elmer Yaipén Jr. demostró su talento y compromiso de continuar con la herencia familiar, como se puede apreciar en el video.

Elmer Rafael Yaipén canta 'Me enamoré de ti, ¿y qué?' | Fuente: RPP

Christian Yaipén y su hijo, un dúo conmovedor

El siguiente en hacer su debut sobre en el Estadio Nacional fue Sebastián Yaipén, hijo de Christian Yaipén. Las palabras del cantante sobre la solicitud persistente de su hijo de cantar junto a él en el escenario conmovieron a la audiencia.

"Para año nuevo yo estaba saliendo a trabajar, me para Sebastián y me dice: 'Yo puedo cantar contigo?' Yo le respondo: 'Hijito, hoy no podrá ser'. Pasa el tiempo, se acercaba la fecha del Estadio Nacional y me vuelve a preguntar: 'Papá, ahora sí puedo cantar contigo ¿no?'", comentó emocionado el vocalista del Grupo 5.



Sebastián interpretó a su manera el tema Eres mi bien, llevando a su padre a las lágrimas con su presentación. La emoción contagió a todo el recinto mientras padre e hijo compartían este momento especial.

Christian Yaipén y Sebastián Yaipén interpretan 'Eres mi bien' | Fuente: RPP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis