“Antes hacíamos bailar al público, ahora no sabemos si volveremos a casa”: Edu Lecca se pronuncia tras ser víctima de atentado

El último domingo, el cantante de cumbia Edu Lecca denunció haber sido víctima de un atentado mientras se desplazaba en bus hacia una presentación en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad.

A través de sus redes sociales, el artista compartió un video en el que se aprecia su vehículo —gris y celeste— con varios impactos de bala en el lado derecho, cerca de la puerta de acceso de pasajeros. Según relató, el ataque ocurrió cuando él y su equipo se preparaban para subir al escenario.

"Sufrimos un verdadero susto. Estábamos a punto de subir al escenario, bajando los instrumentos, y de pronto bajaron de una mototaxi y comenzaron a disparar", contó Edu Lecca a RPP. "Mi papá, que es trompetista, estaba en la zona donde cayeron los tiros, y el baterista estaba en la cabina del chofer. Gracias a Dios la puerta del bus estaba abierta y eso hizo una doble pared. Fue un milagro que no les cayeran los tiros".

¿Qué fue lo que pasó?

El músico precisó que fueron cuatro disparos los que impactaron contra el bus que transportaba a él, a su padre —quien también forma parte de la orquesta—, a su equipo técnico y a los demás músicos. A pesar del susto, ninguno resultó herido; sin embargo, Lecca reconoció que el miedo los llevó a abandonar rápidamente el lugar.

"No hicimos ninguna denuncia. Lo primero que hicimos fue cargar nuestros instrumentos e irnos. Teníamos miedo por los eventos que se vienen arrastrando en el país, como la muerte de nuestro amigo 'Russo', de Armonía 10. En ese momento, uno solo piensa en irse a casa", explicó.

El cantante también aseguró que no ha recibido amenazas previas y que desconoce si el local donde se presentaría fue el blanco del ataque. "Lo que más me sorprende es que cualquiera de nosotros pudo haber salido a comprar algo y, de repente, no hubiéramos tenido la misma suerte", añadió.

“Los músicos también tenemos miedo de trabajar”

Edu Lecca lamentó el clima de inseguridad que afecta actualmente a los artistas en el norte del país, especialmente tras los recientes ataques a orquestas y agrupaciones musicales.

“Antes salíamos a hacer bailar al público; ahora es como una ruleta rusa, no sabemos si vamos a volver a casa. Hablamos por todos los músicos que vivimos de esto y que ahora tenemos miedo de ir a trabajar”, expresó.

Asimismo, cuestionó la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades. “Muchas veces la respuesta es imponer toque de queda, pero eso nos perjudica más. Los músicos tenemos hijos, tenemos que comer. Estamos prácticamente abandonados”, sostuvo.

¿Qué hará tras el ataque?

Finalmente, el cantante aseguró que no tiene planes de dejar su ciudad, pero que tomará mayores precauciones. “No puedo irme, aquí está mi familia. Lo único que puedo hacer es mantener un perfil bajo y seguir adelante. Espero que las autoridades hagan su trabajo con más eficiencia”, concluyó.

En un mensaje previo, publicado el domingo en sus redes sociales, había indicado: "Muchas gracias por la preocupación. No le deseamos a nadie este tipo de cosas. Muy aparte de los daños materiales, quedan daños psicológicos. Mis músicos están demasiado asustados. Solo esperamos que las cosas cambien y que tengamos la certeza de ir a trabajar sin tener miedo".



