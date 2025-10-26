Cantante de cumbia Edu Lecca denuncia atentado contra bus que lo transportaba en La Libertad: "¿Hasta cuándo?"

Un nuevo atentado criminal se registró este domingo en la región La Libertad. El bus que transportaba al cantante de cumbia Edu Lecca fue atacado a balazos por desconocidos, cuando se desplazaba rumbo a una presentación en la discoteca “Oh Rey”, en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope. La Libertad.

En un breve video difundido en las redes sociales del artista, se visualiza al vehículo de color gris y celeste con, al menos, tres impactos de bala en el lado derecho cerca a la puerta de acceso de pasajeros.

"Acabamos de recibir un atentado en nuestro bus, en Casa Grande. Gracias a Dios, estamos bien. Hasta cuándo, señores", fue el escueto mensaje que compartió el artista referido a los hechos.

No se reportaron heridos

El exintegrante de las agrupaciones Hermanos Silva, Caribeños de Guadalupe y Grupo 5 confirmó que no hubo personas heridas tras el atentado.

Por su parte, la Policía del sector ejecutó un operativo para tratar de ubicar a los responsables del atentado, que tiene lugar en medio de las celebraciones del tradicional “Festival de la Zafra”, que concentra a miles de visitantes en la localidad.

Este nuevo atentado contra un artista en el país, se produce dos días después de que la agrupación Agua Marina confirmara su retiro temporal de los escenarios, luego del ataque sufrido durante un show en el Círculo Militar – Sede Tarapacá, en el distrito de Chorrillos, en Lima, la noche del último 8 de octubre.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el conjunto tropical agradeció a todos sus seguidores por el apoyo mostrado.

"La agrupación Agua Marina agradece profundamente el cariño, sus oraciones y los mensajes de apoyo que hemos recibido desde el lamentable atentado ocurrido durante nuestro último concierto", indica el pronunciamiento.

No obstante, el grupo musical anunció “el momento de una pausa” con el fin de poder regresar pronto con sus presentaciones.

"Hoy sentimos que es momento de una pausa, esta no es una despedida sino un tiempo necesario para recuperar energía, cuidar nuestra salud física, mental y procurar encontrar calma tras un acto de violencia que nos golpeó no solo como artistas, sino como peruanos", sostuvo.

Días atrás, Agua Marina canceló su show programado para el 16 de noviembre en Chiclayo. Además, el vocalista Lucho Granda adelantó que el grupo fundado en Sechura no regresaría a “escenarios grandes” hasta tener la seguridad necesaria.

“Volveremos cuando sea el momento, y cuando lo hagamos será de la mano de Dios con el alma llena de música”, concluyó el grupo en su comunicado.