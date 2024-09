Imitador de Ozuna fue capturado por presunto delito de hurto agravado en El Agustino

Jhonny Franco y Anthony Manrique, alias 'El Cangri', se encuentran a disposición de la comisaría San Cayetano tras ser acusados de participar en un presunto delito.

Agentes del Grupo Terna Este 2 capturó a dos presuntos ladrones involucrados en el robo de un celular en El Agustino. La víctima se encontraba realizando un servicio por aplicativo de taxi y se percató que un hombre abrió la puerta de su carro, mientras que el otro le arrebató el móvil.

Los capturados son Jhonny Daniel Franco Fernández (26), alias 'Ozuna', y Anthony Jair Manrique León (28), alias 'El Cangri', quienes iban en un mototaxi de color negro, de acuerdo con información de la PNP. Tras ser puestos a disposición de la comisaría San Cayetano de El Agustino, Manrique se puso a llorar negando ser un ladrón.

"Yo no he robado, es injusto. Si yo hubiera robado, lo acepto. Ahorita lloro porque yo no he sido, fue él", dijo, señalando a su cómplice. "Lloro porque estoy solo, solo tengo a mi hijo y a mi pareja. Es mi cumpleaños y no he hecho nada malo. El que ha robado ha sido 'Ozuna'".

Jhonny Franco, conocido como 'Ozuna', fue imitador del cantante puertorriqueño en Yo Soy en 2016. El joven participó en el casting, sin embargo, no logró pasar a la siguiente etapa. Tras conversar con la PNP, confesó que tiene antecedentes penales por hurto. "Robo porque estoy en una situación complicada".

El Grupo Terna mostró conversaciones de los presuntos ladrones de un grupo de WhatsApp llamado Purito Los K-cahorros donde mencionaban que iban a salir a las calles a robar en moto por las estaciones de tren.

