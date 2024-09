Adiós a 'Felpudini': las sentidas reacciones de famosos a la muerte del humorista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la noche del jueves, 26 de septiembre, se confirmó la muerte del humorista Rodolfo Carrión, mejor conocido por su nombre artístico 'Felpudini', tras una lucha contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado a inicios de este año.

"Siempre he mantenido una actitud positiva, mirando hacia adelante. Siempre he sido alguien que enfrenta los desafíos de frente, y esta situación no es una excepción. Es simplemente otra batalla en mi vida", había dicho el comediante cuando reveló públicamente su condición.

La salud de Carrión, de 75 años, ya había enfrentado a otros episodios en el pasado. En 2023, un ataque al corazón lo llevó a ser hospitalizado, y en 2011 fue sometido a una uretrotomía para tratar una afección en la uretra.

Parte de la trayectoria de 'Felpudini'

La carrera artística de Rodolfo Carrión despegó en 1980 cuando debutó en el popular programa Risas y Salsa, donde compartió pantalla con grandes figuras del humor como la fallecida Analí Cabrera, con quien estuvo casado entre 1982 y 1990. En 1987, su personaje más recordado, 'Felpudini', nació en la serie El Jefecito, donde interpretaba al secretario del personaje Federico Lancelotti. Este rol se volvió tan querido por el público que Carrión adoptó el nombre como su apodo artístico.

Además, en 1994, el actor se unió al elenco de JB Noticias, un programa humorístico dirigido por Jorge Benavides. Uno de los sketches más recordados de esa etapa fue la parodia de Batman y Robin, donde Carrión encarnaba al fiel compañero del superhéroe, añadiendo su característico toque cómico.

El adiós a 'Felpudini'

La muerte de 'Felpudini' ha generado varias reacciones en el ámbito artístico peruano. Diversas personalidades del medio han contado anécdotas con el comediante y otros decidieron recordarlo con sentidas palabras a través de las redes sociales.

Patricia Alquinta en RPP

"Siempre de le decía 'Cosita' y me respondía con un 'Mamacita'. Era una persona súper linda. Nunca lo veías renegar o pelear, nunca tenía esa maldad. Así como las personas lo veían en los sketches, así era él".

Raúl Beryón en RPP

"Justo estuve con Rodolfo, lo llevé para un control médico, al retornar se descompensó a su casa y lo tuve que traer el hospital Mongrut y lamentablemente el desenlace fue fatal. Rodolfo no era mi amigo, era mi hermano, en un ambiente como el artístico, donde es tan difícil hacer amigos, con Rodolfo éramos amigos desde hace muchos años y realmente impactado por la noticia".

Manolo Rojas en RPP

"Todos tenemos un cariño superespecial a Rodolfo Carrión. Nuestro tío. Él nos aconsejaba mucho. Aparte de tener mucho humor, era una persona muy culta y preparada. Él tenía formación teatral. Siempre escucharlo era un deleite. Hoy los cómicos estamos muy tristes y dolidos por esta pérdida irreparable".

Carlos Vilchez

"Sólo quiero que sepas que estoy demasiado triste porque me dejaste, pero al mismo tiempo las veces que te visité en la clínica nos divertimos muchísimo y recordamos muchos anécdotas del pasado… descansa en paz mi tío querido".

Mariella Zanetti

"Cuantas anécdotas, desde que me inicié en el mundo artístico siempre estuvo mi tío felpu, estudia me decía, haz ejercicios, prepárate siempre aconsejándome lo mejor, me quedaré con los lindos recuerdos".