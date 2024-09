"No puedo con esto": Kukuli Morante se quebró al sentir la presión en 'El Gran Chef Famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kukuli Morante no pudo contener las lágrimas mientras cocinaba en El Gran Chef Famosos: La Academia. En esa ocasión, los participantes tenían que preparar crepes rellenas de champiñones y espinaca, sin embargo, el estrés y la presión agobió a la actriz de Pituca sin Lucas.

La artista se desesperó al echar mucha sal a su preparación y se quebró al ver que no tuvo un buen desempeño. De acuerdo con el jurado, su masa no estaba bien hecha porque estaba densa.

“No puedo con esto”, dijo Kukuli Morante. “No me salió”. Después de que José Peláez anunciara que solo quedaban segundos para presentar, rompió a llorar. “Perdonen, yo entregué alma, vida y corazón. Me da mucha pena que no me haya salido. Perdón, voy a intentar hacerlo mejor”.

La chef invitada probó sus crepes y dio su impresión: “Está salado. Te daré una recomendación. La cocina es fuerte, debes tener cabeza en la cocina, hay que ponerse firme porque si no la cabeza te juega una mala pasada”.

Asimismo, Giacomo Bocchio le pidió que practique y que se mantenga tranquila. “Vamos, Kukuli, fuerza”. El jueves 26 de setiembre se vivió la primera Noche de Desaprobados de El Gran Chef Famosos: La Academia donde Luigi Monteghirfo, Raysa Ortiz, Kukuli Morante, Tito Vega, Alejandra Baigorria y Anthony Chávez se enfrentarán para salvarse de la Noche de Expulsión.

Kukuli Morante es 'Conchita' Méndez en Pituca sin Lucas?

'Conchita' es una mujer soltera y atractiva que trabaja en el terminal pesquero. Desde que conoció a Manuel, se ha enamorado profundamente de él, pues lo considera atractivo e inteligente. Sabe que para tener una oportunidad de vivir con Manuel algún día, deberá ganarse el afecto de sus hijos, aunque reconoce que no será una tarea sencilla.

Además, se considera la figura principal en su centro de trabajo y cuenta con el apoyo constante de su mejor amigo y confidente, Enrí. Al principio, no ve a 'Techi' como una amenaza, pero con el tiempo nota la química especial entre Manuel y ella. Por lo tanto, está dispuesta a hacer lo que sea necesario para separarlos y quedarse con 'El Tiburón' Gallardo.

¿Quién es Kukuli Morante?

Kukuli Morante tiene más de 25 años de trayectoria artística. Además de ser actriz, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Su pasión por el arte la llevó a debutar en la televisión en 2007. Desde entonces, ha participado en novelas como Jotitas, Fuerza Fénix, Magnolia Merino, Clave Uno-Médicos en Alerta, entre otras.

Su salto a la gran pantalla se dio en 2007 con la película Pasajeros. También ha participado en importantes producciones cinematográficas como La peor de mis bodas, Néctar, Utopía, Caiga quien Caiga. Además, cuenta con experiencia en teatro, habiendo formado parte de obras como Buscando a la mujer perfecta, Papito Piernas Largas, Lovers, y más.

