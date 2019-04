Adolfo Aguilar es el nuevo jale del "Arstista del año". | Fuente: Instagram

Si lo llevamos al argot deportivo, la decisión de Adolfo Aguilar ─de dejar el canal 2 para sumarse a las filas del canal 4─ se le llamaría cambio de camiseta. El conductor anunció que participará en la nueva temporada de "El artista del año".

Desde el 2011, donde estuvo a cargo de la conducción de "El último pasajero", para luego en 2012 ser el presentador del programa de imitación "Yo soy" hasta diciembre de 2018, fueron cerca de siete años que Adolfo Aguilar trabajó en el canal 2.

Cuatro meses más tarde, ya sin ningún vínculo laboral con el canal 2, Adolfo Aguilar volverá a trabajar con Gisela tras casi nueve años.

Según el mismo conductor señaló la decisión fue muy "difícil", pero era necesaria para poder dedicarle más tiempo a su productora cinematográfica Big Bang Films.

"Yo no he cambiado de camiseta, yo siempre tengo puesta la mía como siempre. Mi decisión se adecúa totalmente a mi carrera. Yo dejé "Yo soy" para poder dedicarle más tiempo a mi productora", dijo Adolfo Aguilar a RPP Noticias.

Asimismo, el conductor fue consultado si conversó con Ricardo Morán (Productor general de "Yo soy") sobre su paso al "Artista del año" y su respuesta fue contundente.

"Yo no tengo que conversar nada con nadie, las decisiones son mías", agregó el nuevo jale de "El artista del año".

Como se recuerda, Adolfo Aguilar participó en "El gran show" en 2010, donde fue uno de los primero eliminados, sin embargo, guarda gratos recuerdos de uno de los programas más exitosos de Gisela Valcárcel.

"Yo comencé en la televisión, me fui muchos años al extranjero, volví y estuve en las manos de Gisela ("El gran show"). Para mí esto no es ajeno (trabajar con Gisela). No tengo ningún problema con Latina, solo que no podían ofrecerme el horario como el que yo necesitaba", concluyó.

"EL ARTISTA DEL AÑO"



Aún no se conoce la identidad de los 11 famosos que participarán en esta nueva temporada de "El artista del año", pero en el video promocional se pueden ver a Daniela Darcourt, Natalie Vértiz, Melissa Paredes, Sheyla Rojas, Cielo Torres, Shantall Young y Pedro Loli.

Con el regreso de "El artista del año", la lucha por el ráting de los sábados estará más que asegurada, debido a que actualmente "El valor de la verdad" es el programa más visto del horario estelar de los sábados.

Como se recuerda, a inicios del 2019, la conductora presentó un programa de entrevistas "Gisela busca...", programa que tuvo limitadas ediciones y que no pudo competir en el ráting con "El valor de la verdad".