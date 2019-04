Adolfo Aguilar habló sobre los motivos que lo llevaro a dejar "Yo soy" para sumarse a "El artista del año". | Fuente: Composición

La tarde del domingo, Adolfo Aguilar sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que formará parte de "El artista del año", programa conducido y producido por Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, el conductor estuvo alejado de la televisión desde su última participación en el programa "Yo soy", que se emitió por última vez en diciembre de 2018, y que este 2019 tendrá una nueva temporada, pero sin la presencia de Adolfo Aguilar.

El también actor y director de cine conversó con RPP Noticias sobre los motivos que lo llevaron a dejar "Yo soy" y sumarse al ambicioso proyecto de "El artista del año".

"Los motivos por los cuales he dejado 'Yo soy' es por falta de tiempo para mi productora, para Big Bang Films, y dedicarle más tiempo al cine. En este caso lo que me ofrece GV Producciones es estar el programa solo los sábados y así poder dedicarle la semana a mi productora, lo cual se adecua a mis necesidades específicas", dijo Adolfo Aguilar.

Asimismo, el presentador comentó le fue "difícil" tomar la decisión, pero está convencido que fue la decisión correcta para el crecimiento de su productora.

"Si me preguntas si fue difícil, siempre es difícil tomar una decisión, pero era como el anillo al dedo. Ha caído perfecto (su inclusión a 'El artista del año') y, además, pa mí no es ajeno volver a las manos de Gisela. Yo no tengo ningún problema con Latina, pero no podían ofrecerme lo que yo necesitaba, que era un poco más de tiempo", agregó.

Adolfo Aguilar no quiso especificar si su participación en "El artista del año" será como participante o como co-conductor del programa. "Eso ya lo verán este sábado 27 de abril desde la 9 de la noche", concluyó entre risas.