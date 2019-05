Elenco del musical "Pantaleón y las visitadoras" visitó el programa "El artista del año". | Fuente: Difusión

El programa "El artista del año" recibió este sábado a parte del elenco del musical "Pantaleón y las visitadoras", entre ellos la modelo Milett Figueroa, quienes sorprendieron con un adelanto de la obra a estrenarse este 24 de mayo en el Teatro Peruano-Japonés.



"¡Que lindo volver! Ha cambiado el set. ¡Hermoso!", dijo Milett Figueroa a Gisela Valcárcel recordando su participación en el programa el año 2018. En aquella oportunidad la actriz quedó eliminada al no poder superar en puntaje a los salseros Yahaira Plasencia y Yosimar.



Gisela Valcárcel no dejó pasar el momento para resaltar la gran ocasión que a Milett se le ha presentado para demostrar su talento: "Una oportunidad que quizá no imaginaste, pero sí has estado soñando y trabajando por oportunidades así", agregó la conductora.



"Orgullosísima de pertenecer, formar parte y protagonizar este gran elenco, grandes chicos, 'Pantaleón y las visitadoras, el musical', orgullo estar aquí", respondió una sonriente Milett Figueroa.



El conjunto de artistas que visitó el escenario de "El artista del año" estuvo encabezado por Milett Figueroa (La brasileña), Emanuel Soriano (Pantaleón), Stephanie Orúe (Pochita), y Cielo Torres (Maclodia), quienes interpretaron el tema 'Iquitos', parte del esperado musical, basado en la obra de Mario Vargas Llosa.