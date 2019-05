Pancho Rodríguez dio a conocer por qué no seguirá más en 'El artista del año' | Fuente: Composición

Se ha generado distintas especulaciones con respecto a los motivos de la repentina salida de Pancho Rodríguez de “El artista del año”; entre ellas, la presunta guerra entre productoras del programa de Gisela y de ‘Esto es guerra’ a consecuencia del ingreso de Poly Ávila al show sabatino luego que hiciera público el caso de la fiesta en Asia.

Y ante los rumores, el 'chico reality' mencionó que su retiro del concurso de baile no le tomó por sorpresa porque tenía claro que iba a suceder en cualquier momento.

El participante de reality Pancho Rodríguez fue retirado de "El artista del año", programa conducido por Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram

“La verdad yo sabía que esto iba a pasar porque cuando me llamaron, Peter, les dijo que nosotros estábamos con la gira de “Esto es guerra” y son los fines de semana, que chocarían con los días del programa (de Gisela)”, explicó Pancho Rodríguez.

Además, el integrante del reality juvenil se mostró apenado al no poder continuar en el concurso, pues considera que estar al lado de Gisela Valcárcel no es algo que se désuceda así nada más. “Me da pena porque es tremendo programa. No todos los días se tiene esa oportunidad ¿me entiendes? Pero todo pasa por algo”.

Las declaraciones dadas por Rodríguez descartarían la supuesta rivalidad entre las productoras de “Esto es guerra” y “El artista del año” ante la participación de Poly Ávila en el programa de “La Señito”.

El estreno del programa de Gisela Valcárcel fue el último sábado y la presentación de distintas figuras de la televisión generó gran sorpresa en el público, sobre todo por el ingreso de la modelo argentina, quien hace unos meses presentó una denuncia donde revela haber sido dopada en una fiesta en Asia, donde también estuvo Nicola Porcella, ex integrante del programa juvenil.