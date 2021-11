Ruby Palomino cayó en sentencia en "El artista del año" junto a Elías Montalvo. | Fuente: Instagram

La cantante Ruby Palomino quedó sentenciada junto a Elías Montalvo en “El artista del año”. Estar a un paso de la eliminación dejó confundida a la intérprete luego de que Estrella Torres, a quien apoyó en el ‘Versus’, la eligió para que quedara en la cuerda floja.

“Me siento indignada y desilusionada, pero sé que esto es así, aquí no hay amigos y lo que pasó con Estrella me hizo aterrizar y abrir los ojos sobre esto. Aunque ella no es mi amiga, yo creí en su talento y la apoyé, por eso pensé que cuando le tocaría el turno para que mencionara a su sentenciado para abandonar el programa sería justa, y no pensara solo en una estrategia para eliminarme por ser la más fuerte”, dijo Palomino.

A pesar de las disculpas de Estrella Torres por haberla mandado a sentencia en “El artista del año”, Ruby Palomino se sintió desilusionada ya que teme perder frente a Elías Montalvo por la cantidad de fanáticos que tiene en redes sociales: “Basta con mirar su Instagram y el mío para darnos cuenta de la cantidad de seguidores que tiene”.

Asimismo, la cantante de rock fusión reveló que solo se dedicará a competir y a guardar para ella sus estrategias: “En realidad con ella no he hablado mucho, en los momentos que nos encontramos le he dicho: ‘que bacán que estás cantando’. Detrás de escena, en el versus, le dije cuál era mi estrategia, le compartí algo que no debí hacer, pero bueno así es la vida. Aprendí la lección”.

El primer eliminado de "El artista del año"

Christian Dominguez se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada de “El artista del año” el sábado 20 de noviembre, siendo superado en votos por el chico reality Elías Montalvo, con quien compartía la primera sentencia.

Con una presentación junto a su pareja, la cantante Pamela Franco, Domínguez no pudo asegurar su permanencia en el reality conducido por Gisela Valcárcel.

Tras su eliminación, Christian Dominguez dijo sentirse triste porque pensaba seguir en la competencia de canto, baile y actuación. “(Me siento) triste siempre porque tenía para dar muchas cosas, pero así son los concursos. Cuando me lo propusieron no pensé (ser el primer eliminado) del programa, pero son decisiones (del público) y ya está. Yo me voy con lo que se mostró, es lo importante”, dijo.

Agregó que “son reglas del juego”. “Son cosas que pasan y se respeta, que esté de acuerdo o no es algo personal… me fui dando lo que sé hacer en voz, show, baile y esas cosas. Me voy haciendo lo que ellos querían en la primera gala”.

