En la final de “El artista del año” que se realizó el sábado 18 de diciembre, Yahaira Plasencia se reencontró con Daniela Darcourt y dejaron atrás los dimes y diretes que tuvieron en el pasado. La intérprete de ‘Cobarde’ reconoció el talento que tiene su colega y la calificó de ‘maestra’.

“Estoy contenta, estoy feliz de haberla visto, es una maestra, Daniela es lo máximo, creo que le ha venido muy bien a César tenerla como refuerzo, yo estaba temblando”, dijo. En ese sentido, agregó que tienen que dejar sus diferencias para apoyar la carrera musical.

“La admiro un montón, creo que es una gran artista, como ella lo dijo y siempre también lo digo yo, hay que apoyar al talento peruano”, sostuvo Yahaira Plasencia a ‘América Espectáculos’.

Yahaira Plasencia se pronuncia tras quedar en segundo lugar en "El artista del año"

En la última emisión de "El artista del año", la cantante Yahaira Plasencia fue eliminada de la competencia, pero Morella Petrozzi, integrante del jurado, sacó el salvavidas y le dio la oportunidad de batallar en la final del programa.

Agradecida por el gesto, la salsera ofreció una presentación memorable al bailar el tema "La murga" y se llevó un alto puntaje del jurado. Sin embargo, no fue suficiente para llevarse el primer lugar y quedó en el segundo.





En diálogo con la prensa, Yahaira Plasencia comentó: "Todo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón. Más que tener una copa, es la experiencia que me estoy llevando tan bonita, que el público vea una Yahaira distinta".

Además, saludó el triunfo de Ruby Palomino, quien consiguió ubicarse en el primer lugar del 'reality' conducido por Gisela Valcárcel. "Estoy feliz por Ruby, la felicito. Creo que la viene luchando muchísimo, se lo merece", dijo.

