Héctor Becerril le respondió a César Ritter y lo retó a pasar una prueba capilar. | Fuente: Composición

La telenovela en redes sociales continúa. El congresista Héctor Becerril no está de acuerdo con el resultado de la prueba toxicológica publicada en Twitter por César Ritter y le respondió desde el Congreso.

Como se recuerda, en el intercambio de palabras que protagonizaron en redes, ambos se retaron a pasar una prueba toxicológica ─para probar que ninguno de los dos es consumidor de drogas─. El actor pidió que si el resultado era negativo, el político debía renunciar a su inmunidad parlamentaria.

Héctor Becerril le responde a César Ritter. | Fuente: Twitter

Horas después de que Ritter publicara los resultados de su prueba en Twitter, Héctor Becerril declaró a la prensa y señaló que el actor "se quiso pasar de vivo".

"No sé qué temor tiene él. Corrió tempranito a hacerse un análisis de orina. Yo estoy coordinando con un laboratorio y el reto continúa. Mañana (1 de agosto) estoy yendo a un labotorio a las 9 de la mañana y le reto a que vaya para que pasemos un examen capilar, no un examen de orina. Si él no es un consumidor tendrá que ir, sino la gente sacará sus conclusiones", dijo el congresista.

"Que no se quiera pasar de vivo", concluyó Héctor Becerril tras ser consultado por su pelea con el intérprete reconocido por series como "1000 oficios", "Así es la vida" y "Al fondo hay sitio".