César Ritter se sometió a una prueba toxicológica y retó a Hector Becerril a renunciar a su inmunidad parlamentaria. | Fuente: Composición

Tras el mensaje por 28 de julio del presidente Martín Vizcarra, en redes sociales se leyeron varios comentarios de figuras de la política, el cine y la televisión.

Sin duda, uno de los enfrentamientos más comentados fue el que sostuvieron César Ritter y el congresista Héctor Becerril en Twitter.

El parlamentario citó un tuit en el que se menciona al actor y señaló que se debía "hacer un examen toxicológico", a lo que Ritter no tardó en responderle.

"Hagámoslo juntos, con su amigo Mamani. Y de ahí responde por los Wachiturros de Tumán y sin ningún tipo de inmunidad. ¿Qué le parece? ¿Lo haría usted?", escribió Ritter.



Hagamoslo juntos, con su amigo Mamani. Y de ahí responde por los Wachiturros de tuman y sin ningún tipo de inmunidad. Que le parece? Lo haría usted ? Invitamos @meiermq si quiere. https://t.co/3K5T7gBkJE — Cesar Ritter (@RitterCesar) July 30, 2019

Héctor Becerril respondió, aceptó el trato del actor, y le pidió someterse a un exámen toxicológico "en un laboratorio de prestigio e imparcial".



“No metas a terceras personas en esto. Es entre tú y yo. De acuerdo en someternos a un examen toxicológico de varias drogas en un laboratorio de prestigio e imparcial, pero que sea ya”, respondió el congresista.

Acepto. Y después usted renuncia a su inmunidad. Todos están de testigos... veamos quien tiene palabra. https://t.co/BwPfpkBH5x — Cesar Ritter (@RitterCesar) July 30, 2019

El actor aceptó la propuesta a cambio de que el político renuncie a su inmunidad parlamentaria. "Todos están de testigos... veamos quién tiene palabra", agregó el actor que protagonizará la película "Busco novia".



Finalmente, César Ritter soprendió a todos sus seguidores al compartir los resultados de su exámen toxicológico y le envió un contundente mensaje a Becerril.

"Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted, Hector Becerril no representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú”, concluyó.