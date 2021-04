"El Reventonazo de la Chola": Ernesto Pimentel regresa a las pantallas tras superar la COVID-19. | Fuente: Instagram

Ernesto Pimentel venció la COVID-19 y, tras recuperase, volvió a set para grabar su programa “El reventonazo de la Chola”. “Me llena de emoción volver a grabar con mis compañeros... Agradezco al público por su apoyo en mis momentos difíciles”, comentó la popular ‘Chola Chabuca’.

Si bien salió victorioso de esta enfermedad, sus compañeros siguen cumpliendo con los protocolos de sanidad para que ni un miembro contraiga el virus. Asimismo, mencionó que los ensayos fueron por Zoom:

“Nosotros tenemos un sistema de bioseguridad donde solo nos quitamos la mascarilla en el momento de las grabaciones. No bajaremos la guardia y el público tampoco debe hacerlo a pesar de que uno puede ser asintomático”, comentó Ernesto Pimentel.

“Se lo agradezco a Dios”

Luego de que la ‘Chola Chabuca’ regresara a sus actividades normales, recomendó a sus seguidores a que no se automediquen y agradece a Dios por haberse recuperado de la COVID-19:

“Es importante aferrarse a la fe, eso me ha ayudado a mí. Yo he sobrevivido a esta pandemia y se lo agradezco a Dios. Esto no es un juego y todos deben cuidarse”, manifestó Ernesto Pimentel.

¿Qué se verá este sábado en “El reventonazo de la Chola”? Pues se presentará Yahaira Plasencia y también Stephanie Valenzuela quien cantará su nuevo tema musical.

