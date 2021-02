La popular 'Chola Chabuca' asegura que el objetivo del programa es superarse cada semana. | Fuente: Instagram

Ernesto Pimentel asegura que su prioridad es entretener a toda la familia y no está preocupado por las cifras del ráting. Tras el exitoso estreno de “JB en ATV”, con 15 puntos de audiencia, el conductor de “El reventonazo de la Chola” afirmó que lo más importante es mejorar cada semana.

“Yo no hablo de otros, si fuese, lo que diría es que hay espacio para todos y que el público tomará sus decisiones”, dijo a Trome luego del lanzamiento del nuevo programa de Jorge Benavides. “No me desespera ser número 3, 5 o 4. Yo voy a ir despacio, mi objetivo será superarme cada semana, hacer los dos dígitos que hacemos, eso me preocupa”.

En ese sentido, la popular ‘Chola Chabuca’ comentó que le parece bien que su competencia también destaque, pero su equipo está más enfocado en el trabajo del set: “Nuestro compromiso es, semana a semana, hacer un mejor programa. Y si esta semana no nos va bien, la siguiente nos irá mejor. Yo no hago televisión con un aparatito de audiencia”.

Claudia Serpa ingresa al programa

Hace unos días, Ernesto Pimentel anunció un nuevo jale para “El reventonazo de la Chola”: la actriz cómica Claudia Serpa, quien antes perteneció al elenco de ‘JB’. Además, contará con un reality internacional de comediantes en el que también participará la recordada Excelsa de “La Familia P. Luche”.

“Claudia, su hermana, todos en algún momento han estado en mi programa. Al final, ella anunció el año pasado que quería trabajar conmigo y, la verdad, me parece una chica talentosa”, indicó el presentador de televisión a Trome.

“Mi prioridad es hacer un programa que pueda ver toda la familia, seguir entreteniendo al público, ofrecer buena música, sacar risas y en el camino ir escuchando, si hay que mejorar, se mejorará... Si hay que cambiar, se hará, yo no doy por sentado nada”, agregó sobre el desempeño del espacio de entretenmiento en América TV.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.