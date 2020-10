La salsera grabó su presentación para "El reventonazo de la Chola" y su edición de este sábado 31 de octubre. | Fuente: Difusión

Yahaira Plasencia participó en “El reventonazo de la Chola”, cuyo programa se emitirá el próximo sábado 31 de octubre. Después de la despedida de Daniela Darcourt, la intérprete de “Y le dije no” se animó a participar en el espacio televisivo previo al lanzamiento de su nuevo tema y su concierto virtual.

Sin la presencia de Darcourt, la salsera peruana formó parte de la próxima edición de “El reventonazo de la Chola”, donde sorprendió cantando los conocidos temas de su colega y conversando con el conductor Ernesto Pimentel. Por los avances que se han visto, la expareja de Jefferson Farfán se mostró muy emocionada al interpretar “Ya te olvidé”.

En medio de la transmisión, Yahaira Plasencia sufrió un pequeño accidente cuando al subirse a una silla, ya que se rompió y resbaló, aunque no dejó que esto la detuviera para continuar con su presentación. “Encima que al lugar que me traen no hay buenas sillas”, expresó la cantante peruana luego de ser sostenida por Fernando Armas y Manolo Rojas para evitar una caída.

La ‘Chola Chabuca’ bromeó con el impase sucedido en el set, mientras que Armas no dudó de ponerle más humor y le recomendó que cante “Mal paso”. Por su parte, tal como ha hecho Daniela Darcourt en alguna ocasión, Plasencia se atrevió a hacer el coro de “Adiós Amor”, el popular tema de su colega.

SOBRE SU VIDA AMOROSA

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia volvieron al Perú entre rumores de una separación. Un cotilleo que la salsera decidió poner fin este 27 de octubre al confirmar el fin de su romance con el futbolista.

Aunque la cantante de “Cobarde” no dio detalles sobre los motivos de su ruptura, fue clara en no guardar rencores con el seleccionado nacional. “Somos personas mediáticas, damos que hablar, pero yo estoy soltera y tranquila, le deseo todo lo mejor”, indicó en una entrevista al programa “En boca de todos”.

Asimismo, aseguró que en esta etapa de su vida se encuentra enfocada en alcanzar sus objetivos como cantante. “Mis prioridades son mi carrera, mis proyectos, pero él sabe que estemos o no, el cariño siempre está presente. Solo le deseo buenas vibras en todo lo que emprenda”, puntualizó.

