Antes de su emisión, la nueva edición de "El valor de la verdad" ya ha causado polémica. Su invitado, Pedro Moral, ex prometido de Sheyla Rojas, responderá a las 21 preguntas del programa. Horas antes de la emisión, Rojas envió una carta notarial donde exige que no se mencione nada de ella ni de su familia en la edición. Ante eso, Beto Ortiz respondió.

Ya te convertiste en personaje de la novela de mi vida. — beto ortiz (@malditaternura) 29 de marzo de 2019

FIN DEL ROMANCE

De acuerdo con el mensaje compartido en las redes oficiales de la ex chica reality, el final de su relación amorosa por "mutuo acuerdo". "Ya no somos pareja, pero aún nos tenemos mucho aprecio y estima. Nos encantaría mantener este tema en estricto privado, pero sabemos que esto no es posible", escribieron.

La pareja decidió aclarar su actual situación sentimental para "evitar rumores malintencionados". "Este proceso es difícil para ambos y queremos transmitirlo pidiendo respeto y discreción", finaliza el mensaje firmado por ambos.