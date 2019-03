Sheyla Rojas sobre la cancelación de su boda: "Fue una buena decisión no haberme casado"

Además calificó el fin de su compromiso como "la mejor decisión que pudo tomar". "Al final, el tiempo y la vida me dio la razón y creo que a él también. No voy a juzgarlo", contó. | Fuente: Instagram

Hace solo dos semanas, Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al confirmar el fin de su relación con su prometido Pedro Moral, con quien se casaría el próximo 4 de mayo. Si bien durante varios días se rumoreaba que ambos habían cancelado su boda, Rojas y Moral hicieron público el fin de su romance con una publicación en redes sociales.

En declaraciones con el programa "En boca de todos", la conductora de "Estás en todas" se pronunció sobre el 'ampay' de Moral con su ex pareja Doménica Delgado, solo dos semanas después de que hicieran oficial el fin de su relación.

"Si bien tomamos la decisión de dejar las cosas así, también decidimos no opinar, yo de lo que él haga ni él de lo que yo pueda hacer. Cada uno es libre de hacer lo que quiere con su vida". dijo.

Además calificó el fin de su compromiso como "la mejor decisión que pudo tomar". "Al final, el tiempo y la vida me dio la razón y creo que a él también. No voy a juzgarlo", contó.

Antes de terminar con la comunicación telefónica, Sheyla aclaró que no volverá a referirse sobre él. "Lo que yo pueda pensar o decir sobre él no es importante porque es libre de hacer con su vida lo que le plazca y yo también. Lo único que puedo decir es que sea feliz", finalizó.

FIN DEL ROMANCE

De acuerdo con el mensaje compartido en las redes oficiales de la ex chica reality, el final de su relación amorosa por "mutuo acuerdo". "Ya no somos pareja, pero aún nos tenemos mucho aprecio y estima. Nos encantaría mantener este tema en estricto privado, pero sabemos que esto no es posible", escribieron.

La pareja decidió aclarar su actual situación sentimental para "evitar rumores malintencionados". "Este proceso es difícil para ambos y queremos transmitirlo pidiendo respeto y discreción", finaliza el mensaje firmado por ambos.