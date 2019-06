Efraín Aguilar habló sobre la competencia por el ráting entre "El artista del año" y "El valor de la verdad". | Fuente: RPP Noticias

Efraín Aguilar, reconocido director de teatro y productor televisivo que lideró sintonía con teleseries como "Mil oficios" (2001-2004), "Así es la vida" (2004-2008) y "Al fondo hay sitio" (2009-2016), habló con RPP sobre el duelo por el ráting entre "El valor de la verdad" y "El artista del año".

Como se recuerda, en 2018, Efraín Aguilar fue invitado al programa de Gisela Valcárcel como jurado invitado para el 'reality' de baile. El popular 'Betito' se mostró en contra de los espacios televisivos que lucran con la vida privada de las personas.

"Yo a Beto Ortiz lo considero porque es un buen amigo, pero cualquier programa que lucre con la vida privada de la gente estoy en contra. Eso no quiere decir que él público lo acepte, eso ya depende de cada uno", dijo el productor a RPP Noticias.

Asimismo, descartó sentarse alguna vez en el sillón rojo de "El valor de la verdad". "Definitivamente no y si me siento lo pinto de azul o de rosado que ahora está de moda", dijo entre risas Efraín Aguilar.

Efraín Aguilar se alejó de las pantallas tras el éxito de "Al fondo hay sitio" que tuvo ocho temporadas.

¿AZUL O ROSADO?

Uno de los temas más comentados en la última semana es el de los miembros del Ejercito del Perú utilizando unos mandiles de color rosado, un hecho que generó polémica y polarizó a todos los peruanos con el acto que buscaba promover el respeto y la igualdad de género.

Efraín Aguilar se refirió a este hecho y precisó que él utiliza desde hace años prendas de color rosado y no entiende la controversia que se generó por el color rosado.

"Yo ya lo he dicho en alguna oportunidad y esto no es broma, yo uso ropa interior color rosado. Así que a mí no me sorprende ni nada por el estilo. El color no hace la gente y uno es libre de usar el color que quiera. Hay que ser tolerantes, además, que tolerancia no significa estar de acuerdo. La opinión debe quedar al margen de la discusión", agregó.

PROYECTOS TELEVISIVOS

Efraín Aguilar precisó que tiene tres proyectos para regresar a la televisión, pero estos aún se encuentran en evaluación por América Televisión para que se concreten.



"Hasta ahora están ahí en la gerencia correspondiente y espero le den el visto bueno. Si esto ocurre nos presentaremos en la preventa, pero hay que ser realistas, el horario que me gustaría tener ahorita es de 'De vuelta al barrio' y le va muy bien y hay que reconocerlo", concluyó 'Betito'.

EL DATO

Efraín Aguilar presentará la obra "La puta enamorada" con la actuación de Fernando Fermor, Maje Sotillo y Armando Morales. La obra se presenta en el teatro Canout desde el 27 de junio al domingo 14 de julio.