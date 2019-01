El productor Efraín Aguilar habló sobre el nivel cultural de los programas de televisión en la actualidad. | Fuente: Facebook | Efraín Aguilar | Fotógrafo:

Efraín Aguilar, quizás el productor de las teleseries peruanas más exitosas de los últimos años ─"Al fondo hay sitio"─, habló sobre la calidad de los programas de la televisión peruana.

"El nivel cultural que existe es paupérrimo (...) Uno ve novelas de otros países y se ve el desnivel cultural con nuestras producciones porque si bien en la televisión todo entra por los ojos, con los nuevos aparatitos, también entra por la inteligencia. Los grandes actores y figuras tienen que ser personas cultivadas sino están condenadas al fracaso. Nuestra televisión todavía adolesce de eso", dijo Efraín Aguilar a RPP Noticias.

NUEVOS PROYECTOS A LA VISTA

Asimismo, aseguró que los nuevos valores deben "prepararse" porque el pobre nivel cultural, muchas veces "trasciende" y se refleja en los contenidos actuales de la televisión peruana.

Por otro lado, el popular 'Betito' prefirió no opinar sobre las teleseries que actualmente se emiten en señal abierta. "Yo soy muy respetuoso del trabajo ajeno (...) Prefiero no criticar porque no me gustaría que a mí me critiquen", agregó.

Finalmente, Efraín Aguilar reveló que ya se encuentra trabajando en tres producciones televisivas, los cuales aún no tienen fecha de lanzamiento definido. "A mi me gusta hacer comedia y voy a presentar tres proyectos: uno familiar, otro de concurso y una teleseria que es lo que me encanta hacer", aseveró.