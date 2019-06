Susan Ochoa y Monique Pardo | Fuente: Composición propia

“El artista del año”, emisión conducida por Gisela Valcárcel, lidera el rating de todos los sábados. Hasta hace dos semanas, el programa de concursos contaba con Susan Ochoa, la gran triunfadora de Viña del Mar, entre sus participantes, sin embargo, la cantante renunció de forma intempestiva.

De acuerdo con lo declarado por la misma artista de Pátapo, su renuncia respondió a que se sintió humillada por la popular “Señito”, luego de que se enfrentara -y fuera vencida- en un versus con la salsera Daniela Darcourt.

Mientras que el representante y esposo de Ochoa, Edgar Ferrer, ha asegurado que Susan no volverá al programa y tampoco se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”; el productor de “El artista del año”, Armando Tafur, infirió que se le enviará una carta notarial por incumplimiento de contrato, razón por la que tendría que pagar una suma de 20 mil soles.

En este escenario, la intérprete de “Caramelo” aseguró que ser artista no es nada fácil y que, a pesar de que en el año 1997 enjuició a Gisela, ambas lograron limar sus asperezas. “ Yo tengo en mi corazón cuando ella me pidió disculpas públicamente, porque había cometido un error muy grave y yo la perdoné. No me importó la plata, no me importó la indemnización”, comentó.

Asimismo, se dirigió a Susan Ochoa, y aseguró que para ella no existió una humillación por parte de la conductora del programa sabatino. “Susan, lo que te ha pasado a ti no es nada, hay muchas piedras que se te van a poner en el camino. Yo no vi ninguna agresión de Gisela, en realidad, creo que son dos señoras que tienen que solucionarlo en privado con un abrazo y seguir adelante”, dijo.

Al margen de los conflictos entre la cantante y la conductora, Pardo considera que Ochoa tiene, actualmente, la mejor voz del Perú, por lo que, como artista, le espera un camino difícil de recorrer. “A Susan le esperan muchos dolores, porque la envidia es lo primero que va a encontrar en su camino. Nunca te detengas hasta tocar el cielo. A Gisela también la quiero, la respeto y nos está dando un lindo programa y sano”, culminó.