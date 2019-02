La ex Miss Perú Universo, Natalie Vértiz, hará su debut en el cine con "Once Machos 2". Aunque ya tuvo un cameo en la película "Calichín" (2016), este 2019 interpretará su primer papel en la pantalla grande.

La secuela de "Once Machos" llegará a la cartelera nacional este 14 de febrero y a propósito del estreno, Natalie Vértiz conversó con RPP Noticias.

"Mi personaje es una chica directa que no aguanta nada, ya van a ver la interacción que tiene con Micael, el personaje de Yako Esquenazi, y la verdad me siento muy feliz porque me gustaría seguir actuando", dijo Natalie Vértiz.

Por otro, lado la ex conductora de televisión también reveló las razones que la llevaron a alejarse de la pantalla chica.

"Decidí dar un paso al costado porque considero que los cambios siempre son buenos. Quería enfocarme más en la actuación, en marzo voy a iniciar un taller de actuación muy importante para mí con Bruno Odar. También quiero tomar clases de canto y formarme más como artista", explicó.

Asimismo, la ex reina de belleza aseveró que "ha recibido propuestas" para regresar a la televisión, pero que quiere abocarse a "crecer como persona y en lo profesional".

"Al final uno no sabe, de repente me da ganas de volver a la televisión a mediados de año porque sí extraño estar conectada con mi público. Pero, por el momento, no", concluyó.