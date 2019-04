Esto dijo Melissa Paredes sobre la participación de Jessica Newton en "El valor de la verdad". | Fuente: Composición

Melissa Paredes, quien renunció a la corona de Miss Perú en 2013 tras la difusión de unas fotografías de ella en lencería, se pronunció sobre la participación de Jessica Newton en "El valor de la verdad".

La protagonista de las dos temporadas de "Ojitos hechiceros" señaló que le sorpredió que Jessica Newton se siente en el sillón rojo cuando es una persona con "tantos prejuicios".

“Es raro verla ahí, porque una persona con tantos prejuicios y que se siente ahí...”, dijo Melissa Paredes al diario "Trome". "Lo digo por cosas que pasaron hace mil años que prefiero ni acordarme, así que me parece raro", agregó.



Asimismo, cuando le comentaron a Melissa Paredes que Olga Zumarán dijo que Jessica Newton optó participar en "El valor de la verdad" por una aparente apuro económico. "Ah bueno, si es por necesidad, está bien, cada uno se las busca", agregó la ahora actriz.



Finalmente, la ex Miss Perú dejó entrever que aún guarda cierto rencor por Jessica Newton, debido a que no le gustaron los comentarios que hizo cuando ella renunció a la corona en 2013. "Creo que una mujer que habla mal de otra mujer no es lindo".

Como se recuerda, la directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, se sentó en el sillón rojo de "El valor de la verdad" para contar su verdad sobre los escándalos más sonados de los certámenes de belleza.