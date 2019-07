'La Chilindrina' contó verdadero motivo de su ausencia en el funeral de 'Chespirito'. | Fuente: Composición

María Antonieta de las Nieves, actriz recordada por interpretar a ‘La Chilindrina’, se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar pasajes desconocidos de su vida. Además, reveló algunos secretos de la famosa vecindad de “El Chavo del 8”, donde compartía roles con Rubén Aguirre, Florinda Meza, Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños, Edgar Vivar, entre otros actores.

Una de las preguntas de Beto Ortiz para María Antonieta de las Nieves estuvo vinculada al fallecimiento del popular 'Chespirito'. "¿Hubieras dejado todo por ir al velorio de tu director 'Chespirito'?", le preguntó. La actriz asintió con la cabeza y el polígrafo señaló la respuesta como verdadera.

‘La Chilindrina’ calificó la muerte de Roberto Gómez Bolaños como: “Lo peor que me ha pasado”. Además, contó que al enterarse salió llorando de la función que estaba realizando y luego le avisaron que una amiga de Perú la estaba llamando para saber cómo se sentía ante la noticia. Y la actriz le respondió: "qué quieres que sienta, un dolor terrible”.

Cuando le preguntaron qué le desea a Florinda [Meza], la actriz mexicana respondió “pues que se ligue a otro”.

'La Chilindrina' en "El valor de la verdad". | Fuente: Captura de TV

Luego ‘La Chilindrina’ se refirió a la polémica entrevista que tuvo con Magaly Medina, en la que la presentadora de televisión la criticó por sus expresiones sobre Florinda Meza.

“[Magaly] me dijo: '¿por qué [me refería a ella así]?' Pues porque si [Florinda Meza] antes anduvo con Enrique Segoviano del mismo programa y anduvo con Kiko del mismo programa, pues a lo mejor no lo siente tanto, y me dijo también 'pero cómo dices eso, cómo te atreves a insultar a tu amigo'. ¿Yo insultar a mi amigo? Si él merece todo. Así que colgué. Y era una señora que se llama Magaly que yo no la conozco. No sé quién es”, señaló.

Pero sus comentarios no solo llegaron a los oídos de Magaly Medina, sino también a los de Laura Bozo, quien también la cuestionó por sus declaraciones luego del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como ‘Chespirito’. “Me empezó a decir que yo era una ingrata, que cómo hablaba así de ‘Chespirito’. Yo estaba en pro de Chespirito no en contra de él”.

Luego, la actriz que personifica a 'La Chilindrina' señaló que, antes de estos cuestionamientos, ya tenía decidido no asistir al funeral del creador de “El Chavo del 8”, “Chespirito” y “El Chapulín colorado”.

“Yo de todas maneras no iba a acudir al funeral. Les hablé a las hijas de 'Chespirito', que son mis amigas, y les dije 'cuando muera tu papá yo no voy a ir porque yo no quiero que Televisa o alguien que mande más me haga la grosería de no aceptarme estar con él, pero ustedes saben que yo lo quiero mucho'”, contó.