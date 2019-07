La vez que Don Ramón hizo un comercial para turrones "San José". | Fuente: Instagram

“Con permiso dijo Monchito” es el documental de YouTube filmado por los dos hijos del mítico personaje de “El Chavo del 8”, Ramón Valdés, más conocido como 'Don Ramón', un hombre viudo que vive en la vecindad junto a su hija “La Chilindrina”.

Diversos episodios y anécdotas de la vida del comediante y actor, que falleció a los 64 años, un 9 de agosto de 1988, son narrados en esta serie, que cuenta hasta el momento con cuatro episodios.

Específicamente, en el tercer episodio del documental titulado “¡Arte, Caracter, Casas, y mucho más!”, el hermano de Ramón Valdés recuerda cuando este se encontraba en la capital peruana y le ofrecieron grabar un comercial para los panetones y turrones de la marca “San José”.

“Precisamente en esas fechas de Navidad estábamos en Miraflores, en Perú, y resulta que hay un pan que hacen todas las navidades que se llama Panetón y otro turron”, comentó el entrevistado y aseguró que, cuando Don Ramón recibió la propuesta de trabajar por un día en el comercial de la marca “San José” y recibir como pago 3 mil dólares, se sintió sumamente sorprendido y aceptó de inmediato.

Y, a pesar de no haberle consultado a nadie, Ramón Valdés no dudó en firmar el contrato con la agencia “Bon Advertising”. “Cuando venía para Lima, mis cuates me dijeron que no dejara de probar el turrón, y miren con qué turrón me vine a encontrar”, dice el comediante al inicio de la publicidad.