“El valor de la verdad”: Lucía de la Cruz denunció haber sido golpeada por su expareja

Lucía de la Cruz confesó haber sido golpeada por una de sus exparejas mientras estuvo embarazada. | Fuente: Facebook

Este 14 de diciembre, la cantante criolla Lucía de la Cruz se sentó en el sillón rojo de "El valor de la verdad" y reveló aspectos privados sobre su vida. Las preguntas iniciales se enfocaron en los problemas familiares que atravesó durante su infancia.

Así, la cantante hizo un repaso sobre su entorno familiar y recordó que su padre tuvo problemas con el alcoholismo. Al respecto, confesó que una vez sacó a golpes a la amante de su papá de la casa en que vivían, aunque destacó que no le guarda rencor a su progenitor.

Asimismo, Lucía de la Cruz manifestó que su hermana mayor se dedicó durante un tiempo a la prostitución, aunque más adelante dejó de ejercerla. Pero uno de los momentos más duros fue cuando debió responder a la pregunta de si su expareja la había pateado mientras estaba embarazada.

“ES MI ÁNGEL Y ESTÁ A MI LADO SIEMPRE”

Un episodio difícil para Lucía de la Cruz fue el que vivió mientras estuvo casada con una persona que la golpeó mientras ella estuvo embarazada. De acuerdo con lo que relató en “El valor de la verdad”, esta situación tuvo lugar luego de que ella descubriera a su expareja siéndole infiel.

“Yo he vivido mi vida sin que nadie me lastime ni que yo lastimara a nadie, porque en el primer momento en que te lastiman y te van a decir: ‘No, perdóname, no te lo voy a volver a hacer’… Eso es mentira, porque te van a volver a lastimar”, dijo la criolla, quien aseguró haberse separado de esta persona cuyo nombre no desveló.

Este capítulo de su vida trajo secuelas para la intérprete. Según relató al periodista Beto Ortiz, tras ese embarazo espinoso su hijo nació con una mal formación en su cabeza y llegó a vivir tan solo tres años. “Es mi ángel y está a mi lado siempre”, señaló.