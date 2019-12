Beto Ortiz responde por primera vez sobre censura de "El valor de la verdad" de Shirley Arica | Fuente: Composición

Hace unas semanas, las promociones de "El valor de la verdad" de Shirley Arica desataron gran polémica, debido a que las declaraciones de la exchica reality involucraban a diversos futbolistas y figuras de la farándula local.

Pese a que Beto Ortiz compartió el adelanto del programa en sus redes sociales, la edición con Shirley Arica no se emitió y en su lugar se sentó Janet Barboza. El conductor del programa, Beto Ortiz, habló por primera vez sobre la censura.

"Yo soy un proveedor de Latina, los comunicados o pronunciamientos los debe hacer el canal. Yo produzco, ellos lo emiten cuando lo decidan. Y como 'El valor de la verdad' tiene para rato, lo pondrán en su momento", dijo a diario Ojo.

Además agregó que no se incomodó con que Latina no emitiera el programa. "Soy bastante viejo en el medio para arañarme porque no salió el programa de una modelo. Imagínate, como si fuera un programa con un ministro o presidente. Con la Federación Peruana de Fútbol no tengo ningún roche. ¿Si me han amenazado? No, ni que fueran 'gangsters'", mencionó.

¿CONTINUARÁ EL 2020?

El conductor Beto Ortiz ya piensa en nuevos proyectos para el 2020, por lo que fin de año traería la despedida de "El valor de la verdad". El también escritor considera que el programa "necesita tomarse unas largas vacaciones".

Beto Ortiz explicó que esta es la primera vez que la temporada dura un año entero. A diferencia del 2012 y 2013 que se emitió de julio a diciembre. "Por normas del formato, ya necesita descansar, no sé por cuánto tiempo, pero descansar [...] Mientras tanto... espero empezar el 2020 con una nueva producción", sostuvo al diario "Trome".

Sin embargo, el conductor no se atreve a decir que se trate de un adiós definitivo. "No te voy a decir: ‘nunca más lo haré’, porque eso ya lo dije antes y recaí. Creo que el público sabe que también puedo hacer otro tipo de programas", aclaró.