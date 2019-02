"El valor de la verdad": Nicola Porcella demandará a Magaly Medina

En pie de lucha. Nicola anuncia demanda.

Acompañado por su abogado en "El valor de la verdad", Nicola Porcella anunció que demandará a Magaly Medina, su canal y André Castañeda porque "sindicaron que yo tenía algo que ver con drogas en esa fiesta".

"Si no se [hubiera dicho] mi nombre no estaría acá, no estaría sin trabajo, tratando de solucionar", manifestó Nicola Porcella.

El concursante de un conocido 'reality' confirmó que se ha quedado sin trabajo. "Me dijeron 'arregla tu tema' y tienen toda la razón del mundo. De repente no supe elegir a la gente ese día".

"Todo esto lo hicieron para sindicarme a mí", afirmó Nicola Porcella en "El valor de la verdad". "Es fácil salir a decir, juzgar. Mencionaron a tres 'chicos reality', descartaron a dos... ¿quién queda?".

En un primer momento, Nicola Porcella se pronunció con el siguiente comunicado:

"A la opinión pública, a mis seguidores y a los medios en general: El día viernes 25 de enero, fui invitado a una reunión donde participaban amigos y otras personas, se dieron algunos hechos donde no fui participe. Lamento muchísimo se hayan generado situaciones tan delicadas que podrían atentar contra la integridad de muchos de los que estuvimos", escribió.

Porcella escribió que se evite mostrar fotos o videos en el que aparezca pues hace alusión a una posible culpa de su parte. Algo que niega.

"Apoyaré con firmeza la búsqueda de la verdad, del mismo modo que seré firme en defender mis derechos al honor y a la buena reputación y a la imagen y la voz propias, los cuales se ven afectados cada vez que se exhiben imágenes o videos donde aparezco en aquella desafortunada reunión, haciendo alusión a una posible irresponsabilidad o culpa de mi parte. Deseo que las personas más afectadas encuentren justicia y reparación y que las cosas se esclarezcan en forma pronta y total", explicó.