Magaly Medina anunció el nuevo tema que tocará en su programa "Magaly TV: La firme". | Fuente: Instagram

Nicola Porcella se presentó en "El valor de la verdad" y respondió a las 21 preguntas que le hizo Beto Ortiz. Sin embargo, Magaly Medina considera que aún quedan muchas interrogantes en el aire, respecto a la polémica 'fiesta de chicos reality', que ella estará dispuesta a formular en su programa.



"Mañana [lunes 18] en 'Magaly TV: La firme': Todas las preguntas que no le hicieron al guerrerito y que han quedado flotando en el ambiente", escribió en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, Nicola Porcella pasó por dos fases de entrevistas antes de sentarse al sillón rojo de "El valor de la verdad". De la segunda surgieron 100 preguntas que se le hicieron ante un polígrafo, explicó Beto Ortiz en "Encendidos" de RPP Noticias. De estas solo 20 se realizan durante el programa.



El fin de semana, Porcella anunció que demandará a Magaly Medina, su canal y André Castañeda (invitado a "Magaly TV: La firme") porque "sindicaron que yo tenía algo que ver con drogas en esa fiesta".

"Si no se [hubiera dicho] mi nombre no estaría acá ["El valor de la verdad"], no estaría sin trabajo, tratando de solucionar", manifestó.

| Fuente: Twitter

PORCELLA CON BETO

En su primer episodio de regreso a la televisión, "El valor de la verdad" contó con Nicola Porcella como primer invitado. El 'chico reality' respondió 21 preguntas, las cuales tenían que ver con su participación en la polémica 'fiesta de chicos reality'.

Como parte del cuestionario, Porcella confesó haber estado borracho en la fiesta. En relación a Poly Ávila y Claudia Meza, negó que las haya drogado ─salió verdad según el polígrafo─ además dijo nunca haber drogado a alguna chica (verdad según el polígrafo).

Durante el programa de "El valor de la verdad", Nicola Porcella también reveló que sufre de depresión. El 'chico reality' dijo que toma cuatro pastillas al día para sobre llevar esta enfermedad. "Mi familia sufre mucho por eso. Es la razón por la que vivo con mi mamá, porque no me pueden dejar solo porque saben que me hundo a veces", sostuvo a Beto Ortiz.

Según detalló, él toma tres antidepresivos y un ansiolítico.

EL CASO DE POLY ÁVILA Y CLAUDIA MEZA

El pasado 6 de febrero, la argentina Poly Ávila denunció, en su cuenta en Instagram, haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en la playa de Asia. Según su versión, fue organizada por ‘chicos realitys’. Tras su testimonio, distintas versiones de lo ocurrido y una segunda denuncia salieron a la luz.

''Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó'', contó Ávila. Según su versión, la anfetamina se la habrían colocado dentro de su bebida.

Días después, otro testimonio salió a la luz. La modelo y Miss Perú Trujillo, Claudia Meza, dijo que también fue drogada durante dicha fiesta. Ella acudió hasta la comisaría de Asia para sentar su denuncia