heyla Rojas acudió a la comisaría de Miraflores para denunciar a su ex novio Pedro Moral previo a su participación en "El valor de la verdad", programa conducido por Beto Ortiz. | Fuente: Instagram

La guerra está declarada. Sheyla Rojas acudió a la comisaría de Miraflores para denunciar a su ex novio Pedro Moral previo a su participación en "El valor de la verdad", programa conducido por Beto Ortiz.

Katty Cachay, abogada de Rojas, comentó que se dirigían a dicha dependencia policial para imponer una denuncia en contra del ex prometido de la también conductora.

"Estamos yendo a la comisaría para solucionar un tema de Sheyla Rojas. Estamos dirigiéndonos para poner una denuncia en contra del señor Pedro Moral", contó a Panamericana TV.

De acuerdo con la abogada, se han presentado tres cartas notariales dirigidas a Moral y se ha interpuesto un "habeas data" para que se evite la emisión del programa.

Hace unas semanas, el programa de Gisela Valcárcel mostró la pedida de mano de Pedro Moral a Sheyla Rojas en Chiclayo. | Fuente: GV Producciones

FIN DEL ROMANCE

De acuerdo con el mensaje compartido en las redes oficiales de la ex chica reality, el final de su relación amorosa por "mutuo acuerdo". "Ya no somos pareja, pero aún nos tenemos mucho aprecio y estima. Nos encantaría mantener este tema en estricto privado, pero sabemos que esto no es posible", escribieron.

La pareja decidió aclarar su actual situación sentimental para "evitar rumores malintencionados". "Este proceso es difícil para ambos y queremos transmitirlo pidiendo respeto y discreción", finaliza el mensaje firmado por ambos.