Tilsa Lozano se pronunció tras las declaraciones del 'Zorro Zupe'. | Fuente: Composición

Tilsa Lozano rompió su silencio y habló tras las polémicas declaraciones de Ricardo Zúñiga conocido como 'Zorro Zupe', en "El valor de la verdad", quien habló de la exmodelo en el programa.

La conductora "En exclusiva" señaló que la primera vez que el 'Zorro Zupe' participó en "El valor de la verdad" le trajo problemas y por eso le pidió que en esta ocasión ya no hable de ella.

"Si apretaron el botón rojo fue porque él anteriormente, la primera vez que se sentó en el sillón, habló de mí y me causó problemas. Me molesté y nos distanciamos. Por eso, le pedí que cualquier cosa que le pregunten sobre mí o por esa persona (Juan Manuel Vargas) presionara el botón rojo", dijo Tilsa Lozano a diario "Trome".





| Fuente: Twitter: @EVDLVOficial

Finalmente, Tilsa Lozano respondió al comentario del 'Zorro Zupe', quien dejó entrever que el hermano de un expresidente intentó contactar a la exconejita de Playboy. Beto Ortiz deslizó que se trataría Ollanta Humala.

"El ‘Zorro’ recién me lo contó hace dos semanas, me dijo que lo llamaron, sé quién es pero no lo voy a decir. Lo tomé con humor, he hecho muchos eventos de campañas políticas y pensé que me estaban llamando para algo parecido, pero no era exactamente para eso. Ha sido el único político que ha intentado contactarme", concluyó.