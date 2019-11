Exparticipante de Combate anunció su candidatura al Congreso en las elecciones 2020 | Fuente: Instagram

Lorelein Palao, exchica reality y participante de "Combate" confirmó su candidatura en las elecciones al Congreso que se realizarán en enero de 2020 por el partido político "Democracia Directa Callao 2020".

La noticia fue confirmada por las redes oficiales del partido político con una fotografía de la exparticipante del reality de ATV junto a otros candidatos del partido. "Nuestro equipo de trbajo es una amalgama de experiencia, lucha social, juventud y lealtad que ponemos al servicio del pueblo chalaco", dice la publicación.

La exchica reality ingresó al programa de competencias junto a sus hermanos en la versión "Combate en tu barrio", representando a Bellavista. Tras ganar, los hermanos Palao se convirtieron en competidores oficiales del programa. Sus hermanos Said y Austin actualmente forman parte del programa "Esto Es Guerra", junto a otros competidores del desaparecido programa.



MARIELLA ZANETTI POSTULA AL CONGRESO

Mariella Zanetti confirmó su pre-candidatura al Congreso, en las elecciones 2020, por el partido Vamos Perú. La intérprete de "Los Vilchez" comentó que su postulación se debe a que se "cansó de decir y no hacer".

"Me cansé de luchar por 15 años contra un Poder Judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos. Me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos, me cansé de ver llorar a niños mendigando por un apellido, ropa o comida. Me cansé de la indiferencia ante los abusos y feminicidios, me cansé de la mediocridad con que tratan la salud mental y seguridad ciudadana", comienza su publicación.

Además, la exregidora del distrito de Surco resaltó que "quiero legislar para y por mi país, pero no quiero hacerlo sola".

"Quiero contar con el apoyo de todos los peruanos que nos sacamos la mugre por salir adelante, que nos levantamos temprano para tener una vida mejor, quiero contar con todos los que queremos un país decente y seguro para nuestros hijos, quiero trabajar en conjunto, cada idea, necesidad, proyecto, problemática y soluciones, por qué es trabajo de todos querer y tener un Perú mejor", finalizó.