La actriz peruana se mostró emocionada por la recuperación de su bebé Lara. | Fuente: Instagram

Emilia Drago compartió con sus seguidores una buena noticia: su segunda bebé superó la displasia de cadera que padecía desde el nacimiento. A comienzos de septiembre, la actriz peruana reveló que, apenas unos meses después del nacimiento de su hija Lara, los médicos le detectaron esta afección.

Durante los últimos meses, la pequeña ha tenido que usar un arnés para recuperarse de dicha malformación congénita, la cual compromete la articulación que une la cabeza del fémur con el hueso de la pelvis. A través de Instagram, Drago reveló que ya no tendrá que utilizar este accesorio.

“Hoy ha sido un día muy especial para nosotros. Después de tantos días tan difíciles, les cuento que Larita ya no necesitará más el arnés. Su cuerpito reaccionó súper bien al tratamiento, nosotros como papás fuimos bien chancones con las indicaciones y no le quitamos el arnés nunca, lo cual es súper importante”, se lee en su publicación.

La displasia de cadera en recién nacidos tiene diversos niveles de gravedad y, según cuenta Emilia Drago, su hija no tenía una muy severa. Desde ahora, ella y su esposo Diego Lombardi tendrán que continuar con los controles médicos para poder estar seguros de la mejora de la bebé.

“Gracias a Dios, todo salió bien, considerando que su displasia no era una de las más severas. ¡Gracias a todos por su preocupación y oraciones siempre!”, agregó la actriz de “Asu Mare”. “De aquí a dos meses, tenemos un control, pero confiamos en que nos dirán que todo sigue perfecto. Igual contamos con sus buenos deseos”.

SU TRATAMIENTO

La artista peruana Emilia Drago había contado antes que, a las pocas semanas de nacida, su segunda bebé fue diagnosticada con displasia de cadera. En ese entonces, le indicaron que debía iniciar su tratamiento con un arnés, aunque conocer de este cuadro clínico preocupó severamente a ambos padres.

“¿Por qué le pasó? No sabemos muy bien. No les voy a negar que cuando nos enteramos me puse triste, lloré, me asusté. Pero luego empecé a recibir mensajes muy alentadores de mamás y papás que habían pasado por lo mismo”, confesó en sus redes sociales.

