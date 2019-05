Enrique Epejo 'Yuca' tras ser acusado por Clara Seminara de tocamientos indebidos. | Fuente: Composición

Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, se defendió tras la acusación por tocamientos indebidos. El actor cómico habló sobre la denuncia que hizo Clara Seminara, quien trabajó en “El Wasap de JB” hasta octubre del año 2018.

La actriz cómica contó que poco antes de grabar un sketch para el programa de humor, se encontraba en el patio enseñando algunos movimientos de boxeo al popular 'Yuca'. Pero cuando decidió retirarse, su compañero de trabajo le tocó la nalga frente a los demás integrantes del elenco.

“Ella comenzó a darme en el estómago, entonces le dije que yo iba a empezar a defenderme. Cuando de pronto me manda un puñete en el estómago, y yo le ha dado un manazo a la altura de la cintura. Reconozco que no debió hacer así. [La denuncia de Clara Seminara] es una calumnia”, explicó el actor cómico conocido como 'Yuca'.



Enrique Espejo se defiende tras haber sido acusa por Cara Seminara de tocamientos indebidos | Fuente: Captura de TV

PIDE DISCULPAS

Frente a cámaras, el actor cómico se dirigió a la actriz Clara Seminara para volver a pedirle disculpas por lo ocurrido y manifestar que esto ─acusación de tocamientos indebidos─ está dañando no solo a él, sino también a su familia.

“Si me estás viendo te pido las disculpas del caso. No sé qué más hacer para que me puedas disculpar, quizás cometí un error. [Pero] soy incapaz de molestar a una dama. Estás dañando a mí y mi familia. Estás dañando mi dignidad”, señaló Enrique Espejo en "Válgame Dios".

Asimismo, agregó: "Lo que ha pasado ha sido un juego y tal vez me propasé porque le di un manazo. Le pido disculpas desde acá a Clara y que se rectifique, así como me ha denunciado públicamente y me está haciendo daño. En ese momento que pasó pudiste haber hecho lo que estás haciendo ahora [la denuncia]. ¿Por qué esperar 7 meses? Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza".

El abogado de Enrique Espejo, Edgar Rojas, reveló que enviará una carta notarial a la actriz Clara Seminara con el objetivo de que “se desligue o rectifique de todo lo que ha dicho” en contra del actor, “porque los 42 años de trayectoria no van a ser resarcidos de alguna manera”.