Érika Villalobos confirmó su relación con el empresario Erik Zapata

Tras el fin de su matrimonio con Aldo Miyashiro, la actriz Érika Villalobos se enfocó en sus hijos y en su carrera como actriz. Hace una semana, viajó a Estados Unidos para presentar su musical llamado Madres, junto con Gianella Neyra, Rossana Fernández y Alexandra Graña; y se mostró feliz del recibimiento que tuvo su obra.

Sin embargo, también se dio tiempo para disfrutar de las playas de Miami junto a Erik Zapata, su pareja. Si bien ya habían sido captados juntos, esta vez lo confirmó en sus redes sociales. En las recientes imágenes compartidas en Instagram, la artista publicó fotos con el empresario, a lo que él comentó: "¡Hermosa!". Además, disfrutaron del concierto del músico Colin Hay.

Los comentarios no se hicieron esperar. Uno de sus seguidores escribió: "Qué churro tu chico", a lo que Érika Villalobos respondió: "Además de guapo, es inteligente y divertido". "Felicidades por esta nueva etapa", "Cuando uno hace las cosas bien, siempre le pasa cosas buenas", "Te ves mucho mejor ahora", "Mucho tiempo besando sapo hasta que llegó el príncipe", "Ahora tienes un brillo especial", entre otros.

Érika Villalobos viajó a Miami para presentar su obra de teatro y a disfrutar tiempo con su pareja.Fuente: IG: @villaloboserika

Érika Vilallobos junto a su pareja Erik Zapata.Fuente: IG: @villaloboserika

Érika Villalobos perdonó a Aldo Miyashiro tras 'ampay'

Tras el 'ampay' de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, Érika Villalobos sostuvo que “no tiene odio en su corazón” y que, ahora que ya no son esposos, se llevan mejor que antes.

“Las personas siempre debemos tratar de tener paz en nuestro corazón y creo que hoy (con Aldo Miyashiro) nos llevamos mejor. Lo que está ocurriendo es que mucha gente quiere que yo odie (a Aldo). Yo no voy a odiar porque no quiero, mi corazón no tiene cabida para el odio”, declaró la exintegrante de Torbellino en el Reventonazo de la Chola.

Por otro lado, Érika Villalobos aseguró que ya perdonó a Aldo Miyashiro por la infidelidad que tuvo su expareja y que aceptó sus por el bien de sus hijos.

“La vida es muy difícil, vivir además con una misma persona todos los días es bien complicado y que todos somos seres humanos y también nos equivocamos. Tampoco no podemos estar lanzando ‘piedras’ sin primero mirarnos a nosotros (...) Si una persona te pide perdón y lo está diciendo realmente (...) yo creo que uno siempre puede perdonar”, mencionó.

El 'ampay' de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz

En 2022, el conductor Aldo Miyashiro fue captado besándose con Fiorella Retiz, exreportera del programa La banda del chino, en unas imágenes que se propalaron a través del programa de Magaly Medina.

Como lo registró Retiz a través de sus historias de Instagram, ella y su excompañero televisivo habían coincidido en un partido de fútbol de Once Machos FC, liderado por Miyashiro, antes de ser vistos por las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Por otro lado, Aldo Miyashiro y su esposa Érika Villalobos realizaron hace poco un viaje por Europa, según comentó la popular 'Urraca'. Un hecho que indica que ambos no se encontraban separados al momento del destape.

El presentador y dramaturgo tenía un matrimonio de 17 años con la actriz de cine y televisión. Fruto de esta unión son sus dos hijos. Fiorella Retiz, por otro lado, se ha desempeñado como periodistas en el programa nocturno de Miyashiro, pero también en otros espacios televisivos y radiales.

