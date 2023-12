Érika Villalobos tras el último capítulo de 'Perdóname': "Fue uno de los más vistos de la tv"

El último viernes, la novela Perdóname llegó a su fin. Protagonizada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro transmitió su último capítulo en televisión y la actriz compartió un mensaje donde se despide de su personaje y agradeció a sus hijos por formar parte de la historia.

"Adiós Lara Ferradas… Primero que nada quisiera dar gracias al público que nos acompañó durante todos estos meses con todo el entusiasmo e hizo de Perdóname uno de los programas más vistos de nuestra tv. También quiero agradecer a mis compañeros actores y a todo equipo de Del Barrio Producciones por los increíbles días que pasé", escribió.

Por otro lado, Érika Villalobos destacó el trabajo de sus hijos en Perdóname y espera que tengan una carrera larga en el mundo de la actuación:

"Pero lo más valioso en esta etapa es haber trabajado con mis hijitos Mikael y Fernanda en su primera experiencia en televisión y haber descubierto cuánto talento tienen y cuánto son capaces de dar. Amores míos: sigan siempre para adelante; el cielo es el límite. Los amo tanto tanto…", finalizó.

¿De qué trata Perdóname?

La sinopsis explicó que Aldo y Erika nos transportarán a un mundo de heridas que permanecen tatuadas en el alma. “En esta historia, aprenderemos que el perdón es un camino lleno de obstáculos... pero también de redención y amor. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia llena de emociones y segundas oportunidades?”.

En el video, Lito Acosta se despide de unos reclusos cuando abandona el penal, mientras que Lara Ferrara se prepara para su último desfile de trajes de novia. Los periodistas le preguntan sobre la liberación de Lito -"¿Qué tienes que decir?”-, y ella sale conmocionada del lugar, ayudada por su asistente, interpretada por la actriz Alexandra Graña.

Michelle Alexander sobre Perdóname: "Resalta los valores de la familia"

Perdóname, la nueva telenovela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, generó polémica, ya que -como se recuerda- la pareja se separó por una infidelidad por parte del conductor de televisión.

Sin embargo, la directora Michelle Alexander, quien está detrás de esta producción, reveló que en este proyecto destacan los valores. “Tiene una historia donde lo importante es la familia, luchar para recuperar si has perdido a tu familia, (…) Es una historia donde se resaltan los valores de la familia, las personas, en cuanto a la amistad y la protección”, sostuvo.

¿Aldo Miyashiro tiene nueva pareja?

En cuanto a su futuro sentimental, Aldo Miyashiro fue cuestionado sobre si consideraba darle una oportunidad al amor después de separarse de Érika Villalobos.

"No, no tengo ninguna expectativa sobre eso. Yo le deseo la felicidad del mundo a Érika en este momento, se merece toda la felicidad", expresó. Sin embargo, dejó en claro que tiene una perspectiva particular sobre las relaciones sentimentales: "el amor no se busca, el amor aparece y si aparece, bienvenido sea".