Érika Villalobos dedicó un romántico mensaje a Aldo Miyashiro por sus 14 años de matrimonio

Érika Villalobos le dedicó un emotivo mensaje a Aldo Miyashiro. | Fuente: Instagram

Érika Villalobos sorprendió a todos sus seguidores al compartir un emotivo saludo a Aldo Miyashiro por la celebración de su aniversario de bodas número 14. La actriz recordó todo lo que han vivido como pareja.

"¡Felices 14 años de alegría y comprensión!”, fueron mis palabras esta mañana. Acto seguido risas de parte de los dos. Y es que nuestra vida siempre fue muy dura. La escalera que teníamos que subir era muy empinada y cada escalón dolía. Nuestras variables eran muy difíciles de combinar. Él no sólo es de Marte y yo de Venus, somos de distintas galaxias. No tengo idea de cómo nuestras órbitas se cruzaron, pero aquí estamos contra todo pronóstico", se lee en el escrito de Érika Villalobos.

La intérprete también le agradeció a Aldo Miyashiro por "el esfuerzo" que hace día a día por su familia.

"Mi Haku, gracias porque el esfuerzo que haces día a día por nosotros es enorme. Sé cuánto te cuesta. Sé cuánto te ha dolido. Eres admirable. Y saco pecho al saber que soy yo quien está a tu lado junto con nuestros hijos. Gracias por tu desprendimiento, por tus pocas, pero precisas palabras que -sabes- son las únicas que pueden hacerme sentir mejor en mis momentos de oscuridad. Pocas palabras, pero grandes actos que son como una flecha llegando a su target. Gracias por tratar de ser cada día mejor", agregó.

Finalmente, la actriz reconoció que no son una "pareja ejemplar", pero que tiene prueba de que su matrimonio en "invencible".

"No seremos la pareja ejemplar, pero somos invencibles (como 'Los Increíbles', pero nosotros somos 'Los Invencibles' ─tengo pruebas─). No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sea lo que sea no podremos decir que no nos sacamos el ancho por nuestra familia. ¡Felices 14 años de esfuerzo y de aventura!", concluyó Érika Villalobos.