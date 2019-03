Así fue la respuesta de Milett Figueroa ante un comentario desatinado de un usuario en Instagram. | Fuente: Instagram

Milett Figueroa compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde aparece semidesnuda. La protagonista de "Pantaleón y las visitadoras" comentó que accedió a realizar esta sesión de fotos porque confía en el profesionalismo del fotógrafo Alexander Neumann.

"Me preguntaron si quería hacer esto y dije que sí. Claro, que si era con alguien como Alexander Neumann todo estaba bajo control. (En la ultima foto se puede notar que no me se pintar los labios y me pinto el diente)", escribió Milett en su cuenta de Instagram.

Tras publicar estas imágenes, Milett Figueroa recibió diversos comentarios. Sin embargo, la modelo no dudó en responderle a un usuario que le escribió un comentario subido de tono en la mencionada red social.

"Ya te hemos visto en xvideos hace años. ¿Cuál es la diferencia?", escribió el usuario indentificado como "@carlos.lalupu". A lo que la modelo le respondió: "@carlos.lalupu que eso no lo permití".

La respuesta de Milett Figueroa fue celebrada por muchos de sus seguidores, quienes se sumaron a defender a la ex chica reality de comentarios denigrantes y machistas. La publicación ya lleva más de 48 mil likes y miles de comentarios en Instagram.