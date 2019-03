“Los adultos mayores podemos ser influencers”: ¿Quién está detrás de Doña Teta, la abuela más famosa de Instagram?

La serie se estrenó el lunes 18 de marzo y podrá ser vista desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. | Fuente: Instagram

No hay duda de que Doña Teta es una mujer muy especial. No le tiene miedo a las nuevas experiencias, evita hablar a toda costa de su edad y nunca deja de preguntarte “¿cómo está tu mami?”, con esa singular voz que la caracteriza.

Es muy independiente, desenvuelta y liberal. Si te ganas su confianza, no dudará en levantarse el vestido rojo y mostrarte su cuerpo sin ningún tipo de vergüenza. Y es que, desde que fue despedida del Teatro Pirandello, en donde trabajaba ayudando a los espectadores a acomodarse en sus asientos, se siente más viva que nunca.

Sucede que su carrera va en picada. Para convertirse en “la influencer de tu corazón”, Doña Teta se asegura de tener la agenda llena: ha visitado a todo el elenco de Pataclaun, ha conocido a las blogueras peruanas más populares y hasta se ha bañado en la piscina junto al actor Renzo Schuller, sucesos que ha capturado con una cámara instantánea. Las fotos las lleva siempre bajo el vestido y las muestra cada que puede.

LOS #TETATIPS

Pero el trabajo de Doña Teta, quien se describe a sí misma como “la influencer más vieja del Perú”, va más allá dejarse conocer por famosos peruanos. La popular abuela aprovecha su llegada en Instagram para conectarse con sus fans y darles los populares #TetaTips, sabios consejos que cree todos deben cumplir.

Doña Teta tiene varias consignas: cree que se debe luchar por la igualdad y el respeto, piensa que nunca debemos dejar de ser niños y que, ante una situación estresante, lo mejor es desprenderse de los problemas y ponerse a bailar bachata o reggaetón.

Y es que su alma es aun joven y, por eso, cada vez más personas se enteran de su existencia y se preguntan: ¿quién es realmente Doña Teta? Una interrogante que probablemente pueda ser resuelta viendo la serie: “Las Aventuras de Doña Teta”, disponible en cualquier dispositivo a través de Movistar Play.

El programa muestra todas sus peripecias, desde su despido del Teatro Pirandello, hasta que decidió incursionar en el mundo de las redes sociales. En declaraciones a RPP Noticias, la enérgica abuela revela que es su nieto Italo quien la ayuda a publicar sus videos en Instagram.

“Me siento bastante gratificada en la vida, porque me da en estos momentos una posición que nunca esperé tener. Los adultos mayores también podemos ser influencers… tengo un montón de historias desde el virreinato”, cuenta entre risas.

Para Doña Teta nunca es tarde para poder alcanzar tus sueños. “A partir de hoy mi serie estará en Movistar Play, una plataforma en donde puedes ver series y películas desde tu teléfono o computadora. Contaré toda mi historia: desde que me botaron del trabajo hasta que me volví influencer. Véanla rápido antes de que me muera”, dice ante la mirada atenta de su nieto. Y tú, ¿ya sigues a Doña Teta?