A una semana de cumplirse el polémico 'ampay' que puso en evidencia la infidelidad de Aldo Miyashiro, la actriz Érika Villalobos ofreció una entrevista para promocionar su próximo músical y hacer un repaso de su trayectoria artística. Sin embargo, también hizo una breve declaración en referencia al escándalo que protagonizó su aún esposo.

Como se sabe, el conductor de "La banda del Chino" protagonizó unas comprometedoras imágenes junto a la reportera Fiorella Retiz. Ambos fueron captados besándose en el departamento del comentarista deportivo Óscar del Portal, quien también se vio involucrado en el informe que difundió el programa "Magaly TV, la firme".

LA PRESIÓN MEDIÁTICA

La exintegrante de Torbellino fue invitada al programa "Ventana" del comunicador Carlos Orozco. Casi al finalizar la entrevista, de casi una hora, Villalobos fue consultada sobre cómo iba a afrontar el hostigamiento de cierto sector de la prensa de espectáculos, que espera tener sus declaraciones sobre el 'ampay' a Aldo Miyashiro.

"Si yo quiero no contesto, es lo que normalmente hago, a mí no me gusta hablar de mi vida, la gente piensa que yo tengo que darles una explicación, yo no he sido escogida por el pueblo, quizá un político, yo no, yo siempre hablo de mi vida cuando quiero hablar", manifestó.

Si bien aseguró que puede lidiar con la presión mediática, aclaró que el panorama puede cambiar cuando "se meten" con su familia. "Me molesta cuando se meten con mi familia, cuando graban a mis hijos, se paran afuera de la puerta de mi casa, con mis hijos no, ahí sí puedo perder los papeles", agregó.

"NO ME CONOCEN"

En los últimos días, se ha especulado mucho sobre la actual situación matrimonial de Érika y Aldo; en ese sentido, la actriz recomendó al público exigir información verdadera y no creer todo lo que oyen.

"No simplemente porque alguien lo dijo en la televisión es verdad, me refiero a ciertas cosas, hay algunas que son evidentes, pero hay otras que la gente se las cree solo porque alguien las dijo en televisión y la mayoría de veces no es verdad".

Erika terminó con un mensaje dirigido a las personas que comentan sobre ella y hacen juicios sin conocerla: "No me conocen a mí, yo estúpida no soy, pero la gente habla como si sí", finalizó.

