Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera a inicios de enero pasado. | Fuente: RPP Noticias

A inicios de enero, Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera del que fue dado de alta el pasado 17 de enero. Su recuperación, según se pudo ver en unas imágenes difundidas por su programa, está dando frutos, pues ya empezó a dar sus primeros pasos.

En un breve avance emitido por "El reventonazo de la Chola", el intérprete de la popular 'Chola Chabuca' apareció con un semblante más saludable y caminando con lentitud y apoyado en un andador, junto a un personal médico que lo ayudaba.

"Estoy contento de poder hacer esto", indicó Ernesto Pimentel al dar unos pasos. Seguidamente, agradeció por las "muestras de cariño y preocupación" de sus seguidores.

"Estoy muy agradecido a la vida, a Dios, mi hijo, amigos, a los médicos, a ustedes y a todos los que me han estado ayudando en este camino que va paso a paso, pero que me sorprende. La vida nos desafía y yo no le pierdo el paso", dijo.

¿Por qué se realizó un trasplante de cadera?

Ernesto Pimentel, conocido por su personaje la 'Chola Chabuca', se sometió a una intervención quirúrgica el pasado 6 de enero, según anunció mediante un comunicado de prensa.

"Ernesto Pimentel se sometió este jueves a un trasplante de cadera debido a que padece de necrosis avanzada; es decir, una extraña enfermedad que le carcome los huesos de esa zona y hay una mala circulación de sangre", detalla.

De acuerdo con el mensaje, se trataba de un "problema de salud" que Ernesto Pimentel sufría desde hacía tiempo, lo cual "no le permitía movilizarse bien y tenía que estar con un bastón hace ya más de ocho años".

"A las cinco de la mañana, el actor cómico ingresó a la clínica Ricardo Palma y se mostró bastante optimista para esta intervención quirúrgica", apuntó.

Ernesto Pimentel apuntó que su enfermedad no se debe a los tacones que utiliza cuando se pone en la piel de la 'Chola Chabuca'. "Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo", precisó.

"El reventonazo de la Chola", temporada de verano

En las imágenes difundidas por "El reventonazo de la Chola", Ernesto Pimentel también mostró su alegría por la sintonía que viene logrando el programa, ya que en su última emisión pudo encabezar el ráting al obtener un puntaje de 9.

Así, consiguió superar a la final de "Yo Soy: Grandes Batallas", que a pesar de sus imitadores internacionales, consiguió acumular 8.3 puntos.

Por último, Pimentel confirmó que las grabaciones de la temporada de verano de "El reventonazo de la Chola" ya arrancaron. Se vienen novedades, sin duda.

