Logró superar la enfermedad. El conductor de televisión Ernesto Pimentel utilizó sus redes sociales para anunciar este 2 de abril que consiguió recuperarse de la COVID-19, luego de dar positivo al virus hace poco más de una semana.

Con una fotografía que compartió en su cuenta de Twitter, en la que aparece sonriente junto a su pequeño hijo, el presentador de "El reventonazo de la Chola" escribió un mensaje en el que agradeció a sus seguidores por el apoyo.

"Gracias a Dios, ya libres de la COVID-19. Gracias por todos sus mensajes, consejos y oraciones. Renuevo mi compromiso de seguir celebrando la vida. Comparto mi esperanza, que todos podamos abrazarnos pronto", señaló.

Acompañado por el hashtag "Cuidémonos entre todos", Ernesto Pimentel cerró así una etapa de encierro que inició el pasado 25 de marzo, cuando contrajo la COVID-19. Una experiencia que, en su momento, calificó de "dolorosa" y lo alejó de las cámaras y su familia para evitar la propagación del virus.

Un llamado a resguardarse

El pasado 29 de marzo, Ernesto Pimentel detalló su estado de salud y exhortó a sus seguidores que "no se dejen engañar cuando les dicen 'no, no pasa nada si eres asintomático'". "Tu corazón se acelera, tu respiración no cesa, tus miedos vienen, la angustia se acerca, afecta muchas otras cosas más allá de tu salud tal cual la conocemos", dijo sobre la COVID-19.

De acuerdo con el conductor de "El reventonazo de la Chola", atravesó por varias pruebas duras en toda su vida, por lo cual agradeció las muestras de apoyo que recibía en este momento difícil.

“A lo largo de este año he tenido que enfrentar situaciones muy dolorosas, fracturas y ahí estoy, parado por lo que creo, creo que vale la pena mi trabajo, hacerlo para ustedes y quiero agradecer infinitamente todas las muestras de cariño y afecto que me han brindado a lo largo de esta semana", indicó.

Finalmente, Ernesto Pimentel aseguró entonces que le gustaría volver pronto "para seguir bailando, para seguir celebrando la vida y enfrentar con esperanza el que nos volvamos a abrazar cuando todo esto pase”. Tras recuperarse, sin duda su programa y audiencia lo esperan.

