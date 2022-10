Bajo el personaje de la 'Chola Chabuca', Ernesto Pimentel saltó a la fama en varios programas de televisión. | Fuente: Facebook

"Feliz, agradecido y con un poco de miedo"; así se siente Ernesto Pimentel luego de anunciar el lanzamiento de Chabuca, una película inspirada en sus vivencias personales y artísticas. Hace unas semanas, Tondero presentó un breve avance de esta nueva propuesta del cine nacional que espera convertirse en un éxito de taquilla.

En una entrevista concedida al programa En Escena de RPP Noticias, el actor detrás de la 'Chola Cabuca' confesó que estuvo a punto de rechazar la propuesta porque sentía que no era sencillo abrir su corazón y contar las experiencias que marcaron su vida.

"No es fácil tocar heridas. Hay aspectos sumamente desconocidos porque hablan de dónde vengo, dónde nací, quién es mi papá, quién es mi mamá y otras cosas que no he contado a nadie o que yo mismo no recuerdo. Yo estoy armando una historia con verdad.... que muestre mis errores y mis aciertos", expresó

Al revelar los detalles de su película, Ernesto hace una pausa y admite que "tenía todo para perder". El camino no ha sido fácil, pero no darse por vencido y levantarse de la cama, pese a las adversidades, lo animó a llevar adelante el proyecto.

"La solidaridad ha impulsado mi carrera. Mucha gente creyó en mí, cuando yo no lo hacía, esas personas han sido los artificies de mi continuidad. Yo siempre he compartido cosas que considero que les pueden estar pasando a otros, por ejemplo, el tema de mi cadera, lo que hice público hace tantos años y mi lucha contra el VIH... de mi parte hay mucha emoción, un poco de miedo y mucha esperanza de poder compartir mi historia", explicó.

¿Cuándo se estrena Chabuca?

Aún no se ha confirmado la fecha de rodaje ni de estreno, pero lo cierto es que la película llegará a las salas del cine este 2023.

"Antes de la pandemia le propuse a Ernesto Pimentel contar su historia, lo conozco desde que tengo 16 años, de hecho, empecé mi carrera con él y desde ahí le tengo un gran cariño, agradezco su confianza en mí para contar partes de su historia. Lo admiro, sé que su vida puede inspirar a muchas personas y a través de esta película conocer más del ser humano detrás de La Chola Chabuca", señala Valladares.

La anécdota con la mamá de Gisela Valcárcel

Ernesto Pimentel contó una conmovedora anécdota que vivió con Teresa Álvarez, madre de Gisela Valcárcel, que este 15 de octubre cumple 90 años. En la misma entrevista con el programa En Escena, el actor dijo que la abuela de Ethel Pozo era amiga de su familia antes del gran éxito de la 'Señito' y desde entonces, siempre mantuvieron una relación muy cordial.

"Me desalojan de una pensión donde vivían artistas, y la mamá de Gisela, sabiendo que yo me quedé en esta situación, me permite quedarme en una de las casas que Gisela le había dado a ella. Me recibió y me regaló una alfombra, yo dormía sobre esa alfombra. Alguna vez la señora Teresa también fue al asilo llevándole un pollo entero a mi abuela", comentó.

