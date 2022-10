'El Gran Show': ¿Érika Villalobos fue convocada al reality de Gisela Valcárcel? Esta fue la respuesta de la actriz

Érika Cecilia Villalobos Arana es una comunicadora, guionista, actriz y cantante peruana. | Fuente: Facebook

Alejada del cine y la televisión, Érika Villalobos prefiere enfocar su carrera profesional en el teatro. Luego del oscuro episodio que vivió con el mediático 'ampay' de Aldo Miyashiro, la actriz se ha metido de lleno a las tablas y actualmente trabaja en tres obras que la mantienen ocupada, esto la llevó a rechazar varias propuestas en las pantallas chica y grande.

"Se me han presentado estas oportunidades hermosas en teatro, tres experiencias hermosas que están ocupando todo mi tiempo, por lo tanto, ya no he podido dedicarme a otra cosa", declaró a RPP Noticias resaltando que ha recibido varias ofertas para televisión, pero menos para regresar a 'El Gran Show'.

Como se sabe, Villalobos concursó en la segunda temporada del reality de Gisela Valcárcel, donde obtuvo el séptimo lugar en la competición. Sin embargo, uno de los episodios más recordados de su participación fue cuando Aldo Miyashiro le propuso matrimonio en pleno programa.

"He tenido que rechazar propuestas de televisión y de cine, he tenido que decir que no, todavía; en realidad no había forma, el cuerpo ya no resiste. ¿Si he recibido la propuesta para regresar al reality de Gisela? No, del Gran Show no me han dicho nada", aseguró.

'Madres', el musical

A propósito de las "tres experiencias que la mantienen ocupada", Érika Villalobos trabaja en la promoción de 'Madres', una puesta musical que inicia una nueva temporada en el teatro Nos de la PUCP, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Camino Real, en San Isidro. Ella comparte escenario junto a sus colegas Rossana Fernández Maldonado, Alexandra Graña y Cecilia Brozovich, quien asume el rol que interpretó Gianella Neyra en la temporada pasada.

'Madres' cuenta la historia de Sandra, Dani, Pau y Bea, cuatro amigas que atraviesan las duras etapas de la maternidad a través de una historia hilarante y conmovedora. La obra cuenta con la dirección general de Giovanni Ciccia y la dirección vocal y producción general de Denisse Dibós.

"Este es un homenaje a las madres, no solo a las biológicas, sino a las que crían, a las que protegen, a las que abrazan, a las que defienden y dan contención", refiere Denisse Dibós sobre este musical.

La obra cuenta con 20 canciones originales, coristas y una orquesta de músicos en vivo, bajo la dirección del maestro César Vega, director de orquesta y arreglista de todos los musicales de Preludio. La temporada va hasta el 30 de octubre y la información sobre la venta de entradas están disponibles en Teleticket.

