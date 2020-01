Christian Domínguez habló sobre conducir Esto es Guerra. | Fuente: Instagram

El líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez, fue consultado sobre la posibilidad de ingresar al reality de competencia “Esto Es Guerra”, pero esta vez como conductor del espacio.

Al respecto, Christian Domínguez señaló que para él sería “increíble” conducir “Esto Es Guerra” y que, incluso, podría balancear su trabajo en la agrupación musical para realizar ambas actividades.

“Obviamente, el programa más visto de la televisión peruana. Todos son mis amigos, y con mis amigos yo la pasaría increíble”, aseguró Christian Domínguez, en el programa “En boca de todos”.

De otro lado, sobre la posibilidad de que su actual pareja, Pamela Franco, ingrese al reality como participante. Christian Domínguez aseguró que la cantante de Alma Bella no está interesada y que él preferiría que no forme parte de “Esto es guerra” porque quisiera compartir más tiempo libre con ella.

“No, no me gustaría porque no la vería. Es un trabajo muy arduo, pero si a ella le gustaría, le diría que sí”, expresó el también actor de la novela “Mi amor, el guachimán”.

ESTO ES GUERRA SIN MATHÍAS

Mathías Brivio anunció en su Instagram que dejó la conducción de “Esto Es Guerra” luego de ocho años de ser parte del reality juvenil de América Televisión. El también periodista compartió un emotivo video para manifestar su agradecimiento y cariño que le tiene a quienes hacen posible dicho espacio.

“Fueron 8 años y sólo puedo decir gracias por tanto. El video lo dice todo. No hay nada más que agregar”, escribió Mathías Brivio. “Gracias Mariana, gracias Peter y gracias a ustedes por haber hecho a @estoesguerraperutv lo que es. Gracias también @americatelevision por haber sido mi casa. Fue allí donde llegué hace 21 años como prácticamente de reportero y siempre estarán en mi corazón. Gracias, gracias y gracias”, añadió el exconductor.

Tras su salida, se ha especulado que el próximo conductor que acompañará a Gian Piero Díaz en “Esto Es Guerra”, podría ser Renzo Schuller, Yaco Eskenazi y hasta Erick Elera.