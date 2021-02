¿Jazmín Pinedo conducirá un nuevo programa? | Fuente: Instagram

¿Jazmín Pinedo regresará a la televisión? Desde su salida de la conducción de “Esto es Guerra”, muchos se han preguntado si la popular ‘Chinita’ volvería a las pantallas con un programa distinto. En sus redes sociales, ella confirma haber recibido más de una oferta de trabajo, aunque no revela de qué canales.

A través de su cuenta de Instagram, Pinedo hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes también se mostraron interesados en el futuro laboral de la ex chica reality. “¿Tienes planes de volver a conducir algún programa?”, le consultaron y ella respondió lo siguiente:

“Recibí un par de propuestas, pero dándole la vuelta decidí priorizar otros planes que ya venía aplazando”, escribió la ex presentadora de “EEG”. Como se recuerda, el programa juvenil inició su temporada 2021 con el regreso de antiguos participantes y trajo de vuelta a Johanna San Miguel en el rol de conductora.

Jazmín Pinedo rompe su silencio sobre sus planes en la televisión. | Fuente: Instagram

Por otro lado, Jazmín Pinedo negó que la televisión sea su única actividad laboral desde hace cierto tiempo cuando un usuario le preguntó si solo se dedicaba a ello. “Hace muchos años, sobre todo cuando fui mamá, entendí que no solo puedes tener una entrada (económica). Trabajo desde muy joven y eso me permitió invertir en cosas que me gustan”, agregó.

¿Podría conducir con Johanna San Miguel en “EEG”?

Johanna San Miguel, actual rostro de “Esto es Guerra”, no descartó la posibilidad de conducir junto a Jazmín Pinedo si se presenta la ocasión. Ante los constantes cambios que tiene el reality de competencia, no sería una completa sorpresa que eso llegara a suceder en el futuro.

“Jazmín es una súper conductora. Jazmín tiene una trayectoria, es súper joven y ha empezado con muy buen pie, empezar a tomar ‘Esto es Guerra’ no es fácil, es un monstruo”, confesó a En boca de todos. “Sí me hubiera gustado conducir con ella y quién sabe que se pueda dar en algún momento, eso no lo podemos saber”.

