La conductora Jazmín Pinedo pone fin a los rumores sobre una nueva relación amorosa. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo esclareció los rumores en torno a su vida personal, debido a que sus seguidores le preguntaban si había iniciado una nueva relación sentimental. Después de su separación de Gino Assereto, padre de su hija, la conductora de “Esto es guerra” se encuentra disfrutando de su soltería.

A través de Instagram, la conductora finalmente decidió responder una pregunta que había evitado mucho tiempo. “¿Ya tienes una nueva relación?”, le preguntó en seguidor, a lo que ella contestó con mucha seguridad.

“Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, a la he evitado durante mucho tiempo. No estoy con nadie, no salgo con nadie -lógicamente, estoy en cuarentena- y tampoco hablo con nadie y así estoy muy bien”, aseguró Jazmín Pinedo, en sus historias en la red social, para callar los rumores sobre su estado sentimental.

Sobre la posibilidad de compartir una relación con una persona no pública, la conductora de "Esto es guerra" se mostró positiva, ya que sus últimas relaciones amorosas fueron con dos personas del medio. La más reciente, con Gino Assereto, duró casi 7 años y juntos se convirtieron en padres de la pequeña Khaleesi.

“He salido con personas que no tenían nada que ver con el medio. De hecho, mi primera relación larga fue con una persona que no tenía nada que ver. Mis dos relaciones siguientes sí por cosas de la vida”, comentó. “Pero no, no estoy cerrada. De hecho, lo preferiría”, agregó ante una futura pareja que no sea parte de la farándula.

VOLVER A SER MADRE

En ese sentido, Jazmín Pinedo compartió sus deseos de tener un segundo hijo, luego de tener a su pequeña Khaleesi con Gino Assereto. Sin embargo, todavía no ha aparecido alguien nuevo en su vida para cumplir estos planes a futuro.

“Si yo tuviera el tiempo y el dinero para tener cinco hijos, yo tendría cinco hijos, feliz. Pero me da el tiempo y el dinero para unito más. Sí me gustaría, pero hay que esperar, está en mis planes”, expresó la presentadora de “Esto es guerra” en Instagram.