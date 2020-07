Jazmín Pinedo instó a sus seguidores a que mantengan la distancia social ante el fin de la cuarentena por la COVID-19. | Fuente: Instagram / Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el fin del aislamiento social obligatorio por el nuevo coronavirus. En su mensaje, la conductora de “Esto es Guerra” exhortó a quienes la siguen a que tomen las precauciones correspondientes para evitar el contagio del virus.

“Hoy la mascarilla ya no es suficiente, lávate constantemente las manos y, sobre todo, ¡mantén la distancia!”, escribió en su cuenta de Instagram, donde suma más de 3,5 millones de seguidores. “No olvides que ya puedes salir… salir a donde está ese maldito virus que ya cobró miles de vidas”, añadió.

Para la exchica reality, el levantamiento de la cuarentena no es motivo para bajar los brazos ante la lucha contra la COVID-19. Por el contrario, expresó que es ahora cuando todos debemos redoblar esfuerzos para frenar el avance del patógeno y sus terribles consecuencias. "Las cosas no pueden ser iguales, ¡la responsabilidad ya no es de nadie más que tuya!", indicó.



“Si no tomamos conciencia de la real gravedad de este asunto van a volver a encerrarnos, seguirá complicándose la economía y, lo más importante, ¡seguiremos perdiendo seres humanos!”, señaló de manera contundente. “¿Qué tanto vale la vida para ti? ¡Demuéstralo!”, concluyó.

DESCARTA ENEMISTAD CON GIAN PIERO DÍAZ

Hace poco, Jazmín Pinedo negó tener alguna enemistad con Gian Piero Díaz, su co-conductor en “Esto es Guerra”. Desde que se anunció la entrada de la exchica reality, también crecieron los rumores sobre una supuesta antipatía entre ambos presentadores a cargo del popular programa de concurso.

A través de sus redes sociales, Jazmín Pinedo dio fin a estos rumores al responder las preguntas de sus seguidores. Como se recuerda, la exconductora de “Mujeres al mando” siempre está dispuesta a ser honesta con sus fans en las redes sociales y ha confesado muchos detalles sobre ella y su vida personal.

Esta vez, le consultaron si se llevaba mal con Gian Piero Díaz, con quien forma una dupla en “Esto es Guerra”. “Falso”, escribió la modelo en sus historias de Instagram, y agregó: “No es la primera vez que trabajamos juntos, siempre nos hemos llevado muy bien”.

Cabe destacar que, durante las emisiones de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz han protagonizado algunos momentos tensos, debido a las diferencias en dar su opinión sobre alguna decisión en los concursos del reality de América Tv. Así es como crecieron las especulaciones sobre ambos, pero ella descartó que esto sea verdad.